Junto a la comunidad educativa, Julio Zamora inauguró la Escuela Secundaria N°47 de Benavídez

El intendente de Tigre encabezó la presentación del establecimiento diseñado para acompañar el crecimiento de cientos de estudiantes de la ciudad. El edificio cuenta con más de 2.300 m2 distribuidos en dos plantas y dispone de modernas instalaciones que garantizan un entorno de aprendizaje de calidad.

En Benavídez, el intendente Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, llevaron adelante la inauguración de la Escuela Secundaria N°47, ubicada en la intersección de las arterias Brasil y Conesa. Incluye 12 aulas, biblioteca, sala de computación, salón de usos múltiples, cocina-comedor, dependencias para personal, dirección, sala de profesores, entre otros espacios.

“Es una inversión muy importante en materia educativa, hay que tener compromiso y un manejo austero de los recursos. El Gobierno nacional es insensible ante estas cosas, ya que no lo vemos inaugurar escuelas ni hospitales, al contrario, vemos que se aleja de todas las medidas que son de función indelegable del Estado, y ante eso, hay que anteponer otro tipo de mirada de la política”, señaló Zamora.

Y cerró: “Es una emoción y un orgullo poder inaugurar una escuela que tiene todas las prestaciones, estamos muy contentos de poder culminar con esta etapa, sin embargo sabemos que falta más trabajo y vamos a seguir ejecutando obras durante los próximos años”.

El evento se desarrolló en horas de la mañana y comenzó con el tradicional corte de cinta que dio por inaugurado el espacio. Seguido, Zamora, junto a su equipo de trabajo y la comunidad educativa, realizaron el descubrimiento de una placa conmemorativa. A continuación, se dio el ingreso de las banderas nacional y provincial y la entonación del himno argentino. Para finalizar, el jefe comunal y representantes del establecimiento dedicaron discursos, donde resaltaron la importancia de la obra.

Por su parte, Gisela Zamora indicó: “Me emociona pensar la cantidad de historia y el futuro que esta escuela va a generar en nuestra nuestra comunidad. Es un establecimiento que se pudo realizar gracias a la voluntad de nuestro intendente. Se logró con fondos municipales que permiten que muchos jóvenes puedan estudiar en una institución de calidad”.

La construcción de la Secundaria N°47 se suma al plan de infraestructura educativa que el Gobierno local impulsa en todo el distrito, con nuevas escuelas y jardines, ampliaciones en instituciones existentes, mejoras edilicias y equipamiento moderno. La nueva institución de 2.300 m2, además, incluye sala de auxiliares y de reuniones, como también baños en planta baja y alta. A su vez, posee un patio con playón deportivo interno, aire acondicionado en todos los espacios, ascensor y mobiliario escolar nuevo.

Por su parte, el director de la escuela, Saúl Cáceres, expresó: “Esto es hermoso, emocionante y un sueño de muchos años. Estoy en el establecimiento desde 2008 y esta obra soluciona muchas problemáticas en materia de matrícula. Las familias de Benavídez tenían que llevar a los chicos a otras localidades por falta de espacio”.

Finalizado el evento, Marly Martínez, vecina de la ciudad de Benavídez, señaló: “Estábamos esperando esto hace un montón, era una odisea conseguir matrícula para nuestros hijos. La escuela N° 47 contaba con muy poco espacio, el nuevo edificio es hermoso”. Además, Norma Ramos, quien reside en la localidad, destacó la fuerte inversión del Municipio en materia de infraestructura escolar.