Juan y Eva Andreotti inauguraron un nuevo espacio verde frente al río en el EcoParque de San Fernando

El Intendente y la Secretaria municipal, candidata a Concejal, presentaron una ampliación de 6.000mts2 de la Reserva Ecológica Educativa sanfernandina, con un mirador al Río Luján. “En San Fernando vamos a seguir cuidando los lugares que son de todos para que tengan acceso público”, afirmó Juan Andreotti y resaltó: “Ya llevamos más de 20 hectáreas de espacio verde frente al río recuperadas y renovadas”.

El EcoParque del Municipio de San Fernando es un terreno de 8 hectáreas a la vera del Río Luján, con frondosa vegetación y amplia biodiversidad que se cuida y conserva como Reserva Ecológica Educativa, con acceso gratuito. Este predio acaba de ser ampliado en 6.000mts2 gracias a un convenio entre la comuna y el Yacht Club Argentino (club náutico lindero), obteniendo un nuevo espacio verde frente al río para el disfrute de sus visitantes.

El Intendente Juan Andreotti inauguró el nuevo sector y destacó: “Seguimos renovando y recuperando el acceso a nuestra costa. Hoy podemos llegar caminando desde la Reserva hasta el río Luján en la intersección con el Canal Vinculación, en un punto panorámico muy hermoso de nuestra ciudad. Queremos agradecer al Yacht Club argentino por la convivencia en este lugar para caminar, para disfrutar y para poder mirar al río”.

“Vamos a seguir cuidando los lugares que son de todos para que tengan acceso público, y trabajando, entre todos los vecinos, por más espacios frente al río donde venimos a compartir, a disfrutar con nuestras familias, a tomarnos un mate y a volver a conectar con la naturaleza”, continuó el Jefe Comunal.

“Ya llevamos más de 20 hectáreas de espacio verde frente al río recuperadas y renovadas, tanto en el Parque Náutico, en la Costanera Pública, lo que ganamos en el Polideportivo N°3, la Reserva y este nuevo lugar”, completó Juan Andreotti.

A su vez, la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti -candidata a Concejal-, dijo: “San Fernando sigue ganando espacio frente al río y estamos muy felices de que más vecinos puedan disfrutar nuestra costa, nuestro río y la reserva, para poder caminar y ver atardeceres hermosos en San Fernando”.

“Es un lugar tranquilo para disfrutar de la naturaleza que nos conecta con el río, con las plantas, con los animales y las familias pueden venir con su equipo de mate y poder contemplar las bellezas que tenemos en la naturaleza”, completó.

Gracias al programa municipal para potenciar acciones a favor del medio ambiente, ‘EcoSanfer’, en la Reserva Ecológica Educativa de San Fernando se cuidan y protegen diversas especies de plantas, árboles, hongos, aves, mariposas, coipos, carpinchos, insectos y más animales de la región. Estos no se pueden tocar ni deben ser alimentados o perturbados.

El EcoParque puede visitarse gratuitamente con su ingreso en la intersección de Almirante Brown y Verminio Servetto, San Fernando, junto a la Universidad de Luján. Horario de invierno: de jueves a domingos y días feriados, de 9 a 17hs, sujeto a condiciones climáticas.

(*) Contacto para escuelas: Brandsen 675 – Tel. 4746-6137, de lunes a viernes de 8 a 16h.