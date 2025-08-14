Zamora estuvo en Benavídez, Merlo, Moreno y Tigre Centro

Es en el marco de la campaña electoral. El intendente de Tigre Julio Zamora es candidato a senador provincial

(*) En Benavídez, Julio Zamora se reunió con comerciantes con el objetivo de conversar sobre políticas de desarrollo económico

En el Club 12 de Octubre de Benavídez, el candidato a senador por la Primera Sección Electoral de Somos Buenos Aires, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con comerciantes y profesionales, donde realizó una escucha activa de las necesidades y problemáticas que tienen como eje principal la fuerte caída del consumo. Participó de la actividad, la segunda candidata de la lista, Josefina Mendoza.

Durante el encuentro, además, resaltó la importancia de contar con un presidente de la Nación y un gobernador bonaerense que se ocupen de solucionar los problemas reales de la sociedad: “La coalición deja atrás a dos partidos políticos que expresan la desmesura en la Argentina, es una pelea constante tanto con el Gobierno Nacional como con el espacio Fuerza Patria que está representado por Sergio Massa, Malena Galmarini y Máximo Kirchner. Nosotros integramos un espacio que piensa en el futuro y en que debemos constituir una nueva Argentina”.

Y cerró: “Dialogamos con los comerciantes sobre el horizonte futuro de Benavídez y la necesidad que tenemos de que continúe esta tarea de gestión que venimos realizando durante estos años. Estuvimos hablando con los vecinos y vecinas, contándoles las obras que tenemos como los teatros, la pista de atletismo y el futuro Hospital Municipal de Alta Complejidad para Adultos; trabajos que van a mejorar sustancialmente a todas las localidades de nuestra comunidad”.

Durante la reunión, el actual intendente de Tigre destacó las bases políticas sobre las que trabaja la coalición y, además, mencionó las obras de infraestructura en materia de salud, cultura, deporte y educación que lleva adelante la comuna en los diferentes puntos del partido. Por otro lado, dialogó con los vecinos y vecinas, quienes le expusieron sus inquietudes y necesidades en uno de los centros comerciales más concurridos del territorio.

“Presentamos la propuesta de Somos Buenos Aires, cómo surgió el partido y los fundamentos políticos. Tenemos excelentes intendentes y dirigentes que encabezan las boletas en las diferentes secciones de la Provincia de Buenos Aires. Es importante que la gente sepa que hay una alternativa que está basada en la buena gestión pública, que piensa en los vecinos y en la solución de sus problemas de todos los días”, manifestó Josefina Mendoza.

(*) Julio Zamora, en Merlo y Moreno: “Los jóvenes son muy importantes en la política para efectuar transformaciones en las comunidades”

Con motivo de la campaña electoral de Somos Buenos Aires de cara a las elecciones del 7 de septiembre, el candidato a senador por la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, recorrió los municipios de Merlo y Moreno, donde hizo énfasis en la importancia de que los jóvenes mantengan una participación activa en la política para poder transformar las comunidades.

En esta línea, continuó: “Nosotros buscamos integrar a los jóvenes a la vida pública y política que es tan importante a la hora de poder ejecutar cambios en la sociedad. Los jóvenes están dispuestos a transitar una nueva etapa y nosotros queremos ofrecerle a la comunidad una alternativa”.

La jornada comenzó en horas de la mañana en Merlo, donde Zamora y dirigentes de la coalición se reunieron con jóvenes del barrio San Antonio de Padua, quienes le expusieron las inquietudes y problemáticas que presentan en materia de seguridad, transporte público y salud. Además, se abrió una mesa de debate sobre el rol de la juventud en la política.

Seguido, el actual intendente de Tigre visitó el centro comercial a cielo abierto del barrio. Allí, dialogó con comerciantes donde destacó la importancia de la obra pública para embellecer el espacio. Por su parte, el candidato a primer concejal de Merlo, Luís Morales, expresó: “Estuvimos en el centro de San Antonio de Padua, una ciudad muy incipiente que impulsa la economía de Merlo y hablamos sobre la caída del consumo en esta política del Gobierno nacional que es cruel y perversa. También, desayunamos con un grupo de militantes que le contaron a Julio Zamora cuál es la realidad de la localidad”.

Por la tarde, el candidato a senador se trasladó a Moreno, donde visitó el “Hogar de Cristo”, un centro de recuperación de personas con consumo problemático. Allí, interactuó con los directivos del espacio y los presentes, a quienes le afirmó el compromiso del espacio político de implementar medidas que brinden acompañamiento y formación en oficios para la reinserción en la comunidad.

“Decidimos ir a un lugar emblemático como es el hogar, que tiene que ver con lo que pensamos a la hora de constituir Somos Buenos Aires. La coalición no solo trabaja con medidas relacionadas a la economía, sino que ponemos en agenda que debe haber una etapa en la Argentina que tenga un contenido más humano”, cerró el actual intendente de Tigre.

Seguido, Zamora estuvo en la represa Roggero donde reafirmó la importancia de que Somos Buenos Aires trabajé en la solución de problemáticas ambientales y, puntualmente, en el saneamiento de la cuenca que atraviesa un total de 18 municipios.

En el cierre de la jornada, los representantes de Somos Buenos Aires visitaron el Centro de Jubilados Villa Anita, donde realizaron una escucha activa y atenta de la comunidad sobre los desafíos que presentan los adultos mayores en materia de salud, seguridad y economía.

(*) Julio Zamora recibió a dirigentes de Somos Buenos Aires y los interiorizó sobre el trabajo realizado en el Municipio de Tigre en materia de seguridad

El candidato a senador por la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, se reunió con dirigentes de Somos Buenos Aires en el Centro de Operaciones Tigre (COT), donde los interiorizó de los avances tecnológicos aplicados a la seguridad que se implementa en la comuna hace 12 años. Además, los visitantes recorrieron el nuevo Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular, donde los profesionales médicos destacaron el fuerte sistema de salud con el que cuenta la ciudad.

“Desde Somos Buenos Aires buscamos seguir trabajando en materia de seguridad, algo que nos viene reclamando la comunidad en las diferentes localidades que visitamos. Desde Tigre realizamos una inversión histórica que permite que este modelo de gestión sea reconocido a nivel país”, señaló el jefe comunal.

Zamora y los dirigentes de Somos Buenos Aires se reunieron en el Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM). Allí, se proyectó un video institucional sobre el Centro de Operaciones Tigre y llevaron adelante una mesa de trabajo y diálogo, donde el intendente interiorizó a la comitiva en las herramientas tecnológicas que aplican como la inteligencia artificial y drones. Posteriormente, recorrieron la central de cámaras, el Laboratorio de Análisis de Imágenes Criminológicas y la oficina del Ciber COT.

El territorio de Tigre -mediante la gestión municipal encabezada por Julio Zamora- cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

Luego de visitar el COT, los dirigentes de Somos Buenos Aires recorrieron el nuevo Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” en Tigre centro que cuenta con camas de alta complejidad; 4 quirófanos de última generación y un flamante angiógrafo digital.

Además del nuevo espacio médico, el distrito cuenta con 23 centros de atención primaria del distrito; los 3 hospitales de diagnóstico inmediato (HDI) de Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro; los hospitales oftalmológico y odontológico y el Sistema de Emergencia Tigre (SET). Además, está construyendo el Hospital de Alta Complejidad para Adultos, en el centro de la ciudad.