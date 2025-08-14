El Municipio de Tigre promueve la educación ambiental en escuelas del distrito

A través del programa Reciclá, se brindaron talleres en el Jardín N°919 de Ricardo Rojas y en las Escuelas Primarias N°52 y 53 de Benavídez, con el objetivo de acercar información sobre la separación de residuos en origen y la economía circular.

El Municipio de Tigre continúa promoviendo la educación ambiental en escuelas del distrito, a través del programa Reciclá. En esta ocasión, se realizaron talleres en el Jardín de Infantes N°919 de Ricardo Rojas, y en las escuelas primarias N°52 y N°53 de Benavídez.

La iniciativa está destinada a estudiantes, docentes y directivos en los niveles inicial, primaria y secundaria.Durante las actividades se compartieron conocimientos sobre la separación de residuos en origen y economía circular, destacando la importancia de cuidar entre todos el lugar donde vivimos.

Para más información, enviar un mail a [email protected]. o vía Facebook, Instagram o “X” (ex Twitter) mediante @reciclatigre.