San Fernando convoca al Salón Primavera 2025 de dibujo, pintura, grabado y fotografía

La 30º edición del salón de arte más importante de la región regresará al Paseo Cultural Otamendi y ya están disponibles las bases y condiciones en la web municipal. Artistas de todo el país podrán participar de forma gratuita y entregar sus trabajos del 4 al 6 de septiembre.

El Municipio de San Fernando, desde su Secretaría de Cultura y Turismo, convoca a artistas de Dibujo, Pintura, Grabado y, por primera vez, Fotografía para participar del prestigioso Salón Primavera, uno de los eventos culturales más importantes en la zona norte del conurbano bonaerense.

Las obras de temática libre que se presenten deberán ser originales y no presentadas en otro salón. La participación es gratuita, y las bases y condiciones pueden consultarse en la web https://www.sanfernando.gob.ar/salonprimavera

La recepción de las obras será en la planta baja del Palacio Belgrano-Otamendi ubicado en Sarmiento 1401, San Fernando, los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 14 a 17 horas, y el sábado 6 de 10 a 14 horas. La gran inauguración del Salón Primavera se realizará en el Paseo Cultural Otamendi (donde confluyen el Palacio y el Nuevo Teatro municipal) el 18 de septiembre.

El recorrido de la trigésima edición del Salón Primavera innovará con nuevos espacios, propuestas e infraestructura. El día de su inauguración habrá música en vivo, ambientación a cargo de artistas invitados y proyecciones especiales. Además, se estrenará la categoría de Fotografía en su temática ‘Retrato’.

Para cada categoría un jurado de notables eligirá primeros y segundos premios, y nombrará menciones especiales. Además, se escogerá un premio único al “Artista sanfernandino”, para fomentar la participación de artistas locales.