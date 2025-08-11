Julio Zamora recorrió el Municipio de Morón

El candidato por la Primera Sección Electoral en la Provincia visitó el distrito y reafirmó el compromiso del espacio en materia reducción de la contaminación. Fue con el objetivo de acercar medidas de cuidado ambiental de Somos Buenos Aires. “Necesitamos que el Gobierno bonaerense ponga está problemática como agenda prioritaria”, resaltó el actual intendente de Tigre. Además dialogó con la comunidad quienes lo interiorizaron en las necesidades que presentan en materia de seguridad, salud y educación.

En Morón, el candidato por la Primera Sección Electoral en la Provincia, Julio Zamora, llevó adelante una nueva recorrida junto a dirigentes de Somos Buenos Aires, con el propósito de acercar propuestas de cuidado ambiental, seguridad, salud, educación y otras iniciativas de interés para la comunidad.

“El arroyo Morón es el principal contaminante del río Reconquista, que también está en 18 municipios de la Provincia de Buenos Aires. El Gobierno bonaerense debe poner este tema en agenda prioritaria con una política adecuada. También, visitamos a una vecina víctima de inseguridad, donde dejó a las claras que hay una Policía que no cumple con su cometido”, enfatizó Zamora.

Y cerró: “Estuvimos en un centro de jubilados con mucha participación de vecinos, que nos contaron las problemáticas que están sufriendo los adultos mayores, vinculadas a sus ingresos, a la necesidad de tener una obra social buena y la inseguridad del barrio”.

La jornada comenzó en horas de la mañana, donde Zamora recorrió la ribera del arroyo Morón y las calles linderas al predio de Vialidad, que es utilizado como depósito de autos y es factor principal en la suciedad del afluente. Durante este punto, destacó la importancia de avanzar en un proyecto de saneamiento y poner en agenda temas de índole ambiental.

Por su parte, el primer candidato a concejal local de Somos Buenos Aires, Francisco Mones Ruiz, indicó: “Hay que poner el Municipio al servicio del vecino. Morón tiene que cambiar las prioridades, los vecinos sienten que el Gobierno local está ausente. El jefe comunal local y el gobernador se deben poner de acuerdo en resolver los problemas de la gente, que es lo que desde ‘Somos’, con Julio Zamora, estamos pidiendo que se lleve adelante”.

Seguido, el actual intendente de Tigre se reunió con Alejandra -vecina del barrio El Palomar- quien fue víctima de inseguridad durante el último tiempo. Allí, reafirmó el compromiso de la coalición para trabajar con medidas de protección para la comunidad, así como lo lleva adelante su gestión municipal durante los últimos 12 años.

Para finalizar, el intendente de Tigre y su equipo de trabajo visitaron el Centro de Jubilados y Pensionados Nueva Primavera, donde compartieron un encuentro y abrieron un espacio de debate con adultos de la tercera edad, quienes le acercaron al candidato las problemáticas actuales que presentan en materia económica, salud y seguridad.