Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El viernes 17 de abril vivimos una jornada muy especial de concientización sobre el uso responsable de las redes sociales y la no violencia.

Lo más valioso fue el encuentro de estudiantes de la EPS (Escuela Profesional Secundaria) y del CFL N° 402 (conveniado con la Municipalidad de José C. Paz). Ellos compartieron, dialogaron y reflexionaron juntos, acompañados por toda la comunidad educativa de ambas instituciones.

Se generaron espacios sinceros de escucha, intercambio y aprendizaje, donde cada voz tuvo lugar.

Una experiencia muy significativa, que nos invita a seguir construyendo vínculos más respetuosos, empáticos y responsables.

Estas actividades cuentan con el apoyo del Senador Bonaerense e Intendente en uso de licencia, Mario Alberto Ishii (quien también es vicepresidente de la Ciudad de Aprendizaje. UNESCO).

OTRO TEMA

(*) 20 de abril, presente en el inicio de los cursos de la Secretaria de Cooperativismo y Economía Social. Fui entrevistado por el Movimiento Joven Peronista, apadrinado por Compromiso y Lealtad. Estos jóvenes son ex alumnos de los talleres con salida laboral que brinda dicha Secretaria.

David Suárez, Cristian Palacios y Matías Sclar además son estudiantes universitarios, militantes comprometidos con la educación, la formación continúa y la cultura digital.

También fueron entrevistados Ariel Sosa, director de Empleo y el Secretario de Deportes Rodolfo R. Pino.