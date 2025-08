Julio Zamora: “Queremos poner en valor la solidaridad y la red de contención muy grande que tiene Tigre”

Lo expresó el intendente Julio Zamora en un agasajo a más de 250 representantes de entidades del distrito. “Es fundamental escuchar lo que le está sucediendo a la gente”, agregó el jefe de la comuna. Además ratificó su acompañamiento y resaltó el rol de las más de 200 instituciones que trabajan en el Municipio.

En el Club Pacheco, el intendente Julio Zamora, junto a la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, encabezó el reconocimiento a organizaciones de bien público y comunitarias de dicha localidad. Participaron 250 personas de más de 200 organizaciones de diferentes puntos del territorio.

“Queremos poner en valor la solidaridad y la red de contención grande que tiene Tigre. Hay personas que participan en una olla en el barrio, prestan su casa para realizarla y dan un plato a niños que a la noche no tienen para comer. Estas personas se vuelven de una importancia enorme. Es vital tener diálogo con ellos y poder escuchar lo que le está sucediendo a la gente. Es importante mostrar el distrito profundo, solidario, que no baja los brazos y no se arrodilla”, señaló el jefe comunal.

Y continuó: “Hay una situación económica muy pesada para las familias, desde el Municipio se le brinda una ayuda tendiente a solventar las cuestiones alimentarias que realizan a través de comedores o merenderos, con alimentos secos y frescos. Hay una gran red solidaria en todo el territorio de Tigre de la que forman parte vecinos, empresas e instituciones”.

El encuentro se realizó en la localidad de General Pacheco, donde el Gobierno de la comuna -de manera articulada con la Asociación Histórica y Cultural de la localidad- agasajó a los representantes de las entidades que llevan adelante un rol trascendental para el desarrollo comunitario.

“Impulsado por el intendente Julio Zamora nos encontramos con cientos de instituciones de Tigre que están vinculadas directamente con los niños, niñas, adolescentes y con la comunidad que más necesita. Realizamos este evento para reconocerles ese compromiso, humanidad y solidaridad, en un momento donde vemos tanta crueldad con los abuelos, los niños, las personas con discapacidad e importantes recortes en la salud”, señaló Gisela Zamora.

Durante la actividad, el intendente y autoridades del Poder Ejecutivo local dialogaron con los representantes de las organizaciones, quienes expusieron las problemáticas que deben afrontar día a día y la importancia de mantener sus acciones en el tiempo para poder continuar con el desarrollo en los barrios de la comunidad.

Durante el encuentro, los presentes disfrutaron del show en vivo del artista local Leo Ríos. Las organizaciones distinguidas fueron de las localidades de Ricardo Rojas, Tigre centro, Troncos del Talar y Rincón de Milberg, Islas del Delta, Dique Luján, El Talar y Benavídez. Entre ellas estuvieron: Fuerza Solidaria, CEC Dulce Esperanza, Merendero Castillo, Juntos por los Chicos, Río de Dios, Rincón Esperanza, Fuente de Vida, Las Semillitas y Mis Sueños Cumplidos, etc.