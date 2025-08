¿Competir o participar?

Escribe: Oscar Tineo

La gestión intenta retener a todos los jugadores que nos dieron la Estrella de Campeón.

EL COSTO DE SER CAMPEÓN

Todos tenemos claro que se rechazaron 3 ofertas por nuestros jugadores. Una de San Lorenzo por Picco, otra de Olimpia del Paraguay por Saborido y la de Racing por Vazquez, en el tema Boca Jrs, todo entro en un impasse pues AFA le dijo al Xeneize que debe transferir al exterior para liberar un cupo y eso no ha ocurrido.

En síntesis, todos los rechazos fueron por ofertas insuficientes ya que se valoró el desempeño de nuestros representantes y quedó sentado que ninguno se irá a precio de liquidación, por más que hoy Platense debe cumplir con compromisos ineludibles para con quienes dejaron todo en post de una Estrella que todos festejan pero solo los socios deben sentirse orgullosos de pertenecer a ese logro.

SI AL VISITANTE

Ahora va a venir San Lorenzo pues debemos recaudar para sostener nuestra estructura. Toda la cabecera de la Cozzi y codo será visitante ya que no podemos darnos el lujo de River, Boca, Racing, Atlético Tucumán de NO aceptar público y perder ingresos de dinero genuino.

SOLO 8000 SOCIOS QUE PAGAN

La realidad choca con la indiferencia pues Platense mete entre 15.000 y 18.000 personas por partido y menos de la mitad son socios.

Desde acá no vamos a insistir con esa vieja frase “Háganse socios” es inútil convencer a quienes les chupa un huevo la realidad calamar.

Hoy nos queda claro que esos están lejos de pertenecer a nuestra familia ya que algunos tienen la caradurez de criticar a jugadores y pedir incorporaciones sin poner un peso para lograr ese objetivo.

Hubiésemos deseado evitar este tipo de editoriales, pues todos leen y ser la burla de otros no esta bueno, tampoco buscamos simpatía de aquellos que no les importa la actualidad financiera y si quieren ofenderse por esto que lo hagan, quienes no se sientan cómodos leyendo que se borren, total no vamos a ser chupa culos de aquellos que no tienen para la cuota pero si para la birra, aunque tenemos en cuenta a otros que verdaderamente no pueden y los entendemos, siendo usados por los que se sienten “vivos” entran sin pagar y se escudan en los necesitados.

3 COMPETENCIAS EN EL 2026

Lo cierto es que llegará el 2026 y Platense tendrá que competir en la Liga, la Copa Argentina y la Libertadores, todo sin que eso NO signifique descuidar el torneo doméstico y caer en la zona de descenso, pues seguramente aparecerán los de siempre, con sus criticas despiadadas a quienes intentaron hacer de Platense un club con orgullo y no pudieron.

No es fácil sostener un plantel y que en cada puesto haya, al menos, un jugador de prestigio (No somos el Real Madrid) por eso AGRADECEMOS a los que son parte de un sueño y aportaron para que PLATENSE sea CAMPEÓN.

INDIFERENCIA

Otros se quedaron sin argumentos o excusas y solo les queda la indiferencia.

Me voy a hacer socio cuando juegue en la B Nacional, (2018) me voy a hacer socio cuando subamos a Primera, (2021) me voy a hacer socio cuando peleemos un titulo (2023), me voy a asociar cuando logremos un titulo. (2025).

OBLIGATORIEDAD

Ahora somos Campeones de Primera A y jugaremos la Copa Libertadores (2026) con un enigma. La Conmebol ya visitó el Estadio, todas sus instalaciones y se expidió al respecto.

1) Colocar en ambos laterales torres de iluminación (Iguales a Vélez)

2) Hacer un ingreso lateral al micro que traslade a equipos visitantes.

3) Construcción de Cabinas en ambos laterales de la Platea Zacheo. 4) Construcción de Sala de Prensa y nueva Zona Mixta para atención a la Prensa internacional.

5) Construcción de vestuario anexo a los árbitros

6) Mejoras tanto en vestuarios equipo local como visitante.

Todo lo enumerado tiene un costo aproximado entre 2.5 a 3.5 millones de dólares.

PLAN B

Al no tener recursos para sostener infraestructura, sueldos a jugadores y cuerpo técnico, alquiler de canchas auxiliares para entrenamiento, traslados, concentraciones, etc. etc. Es hacer de local para Copa Libertadores en otros estadios

TOMEMOS CONCIENCIA

Esto no lo vas a leer en la página oficial o en otros portales, pero aca sí pues para nosotros Platense está ante todo… lo demás es cotillón.