UNESCO. José C. Paz. Educación y Salud

Por: Dr. Prof. Carlos Victor Zalazar

El 19 de junio, con la dra. Elizabeth Marín, Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de José C. Paz, Prof. Dr. Jose Barros, Director de Salud Mental y Consumos Problematicos de Jose C. Paz y Director del Hospital de Salud Mental y Consumos Problematicos “Lic. Loiacono”; lic. Olga Mugas, la directora de Salud Mental de Atencion Primaria de la Salud de Jose C. Paz; la lic. Silvia Leveroni, coordinadora del Hospital de Salud Mental y Consumos Problematicos de Jose C Paz; Maximiliano López, Coordinador del Área de Integración Educativa y Laboral de ese hospital; y Adriana Caro, responsable Administrativa de Emergencias Médica, visitamos la más moderna facultad de Ciencias, Innovación, Tecnología, Robótica, IA e Ingenierías que se construye con fondos propios en Fray Marchena y Santa María.

Al finalizar la recorrida por el Laboratorio Municipal de Medicamentos, el intendente municipal y Secretario Ejecutivo UNESCO Mário Alberto ISHII nos explicó los alcances de ambas construcciones, proyectos y logros.