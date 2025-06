El segundo capítulo del documental “Vino Buenos Aires” se pudo ver en la pantalla de Telefe

Cada jueves a la medianoche, al término de Staff, se transmite este material que visibiliza el trabajo que los productores de la industria del vino vienen realizando en territorio bonaerense desde hace muchísimos años. La Ley Vino Buenos Aires impulsó la integración y el desarrollo del sector, y hoy eso se refleja en nuevos proyectos vitivinícolas que ya triunfan a nivel nacional e internacional.

El segundo capítulo del documental Vino Buenos Aires, enmarcado en la Ley impulsada por el vicepresidente primero del Senado bonaerense y referente de Malvinas Argentinas Luis Omar Vivona, se transmitió este jueves a la medianoche en la programación de Telefe.

“Gracias a la Ley Vino Buenos Aires, ya son más de 30 los proyectos vinculados al vino con éxito a nivel nacional e internacional”, destacó el conductor del documental, Ariel Rodríguez Palacios, quien al momento de entrevistar a Luis Vivona, le preguntó específicamente sobre la Ley.

“Lo que me motivó para llevar adelante la Ley fue empezar a escuchar las experiencias de los productores y ver que había algo que no estaba resuelto, porque no estaban siendo escuchados”, expresó el senador. “En un encuentro con Marcelo Chocarro, sobre la necesidad insatisfecha que había en el sector después de la Ley Justo del año 1934, empezamos a conocer a los productores de vino de la provincia. Viajamos a Bahía Blanca, a Médanos, a Campana, y desde ahí surgió la posibilidad de, en conjunto, hilvanar una ley”, detalló.

A partir de ese comienzo, Vivona empezó a unir todas esas experiencias y diferentes realidades recabadas en su recorrido por las bodegas bonaerenses, y a contar parte de la historia vitivinícola de la provincia en el libro que comparte nombre con la Ley y el documental.

En palabras de Manuela Parra, directora de Bodega Saldungaray, la Ley “vino a ser un ordenador fundamental para el desarrollo del sector. Necesitamos visibilidad, pero también una normativa que contemple la existencia de esta actividad que por muchos años no se pudo desarrollar en la provincia. Somos un grupo muy heterogéneo y Luis hizo un trabajo muy interesante en integrar las diferentes necesidades”.

Por su parte, Marcelo Tuite, de Bodega Gamboa, ubicada en Campana, sostuvo: “La Ley sienta que la vitivinicultura es algo importante para la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho potencial, y de ahí todos los avances que se van a ir haciendo”.

El documental consta de ocho capítulos en total, que se estrenan cada jueves a la medianoche al término de Staff. Todos los episodios pueden verse en