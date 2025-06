Zamora recibió al intendente de Villa Mercedes con motivo fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad 

El jefe comunal de Tigre recibió a su par de la Provincia de San Luis, quien también visitó las instalaciones del Centro de Operaciones Tigre (COT). Conversaron acerca del modelo de Protección Ciudadana local y su desarrollo a lo largo de estos últimos años. “Estos encuentros nos permiten un intercambio fluido y valioso”, señaló Zamora.

En el Palacio Municipal, el intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo una reunión con Maximiliano Frontera, su par de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, con el propósito de intercambiar experiencias vinculadas a las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

“Recibimos la importante visita del intendente de Villa Mercedes, una ciudad de 140 mil habitantes con problemáticas similares a las de Tigre, lo que nos permitió compartir experiencias de gestión municipal. Maximiliano pudo recorrer nuestro Centro de Operaciones y conocer de primera mano las políticas e iniciativas que llevamos adelante en materia de seguridad”, señaló Zamora.

Y agregó: “Es muy valioso que nos visiten representantes de otras localidades, especialmente del interior del país. Villa Mercedes es la segunda ciudad más importante de la Provincia de San Luis y este tipo de encuentros permiten un intercambio de ideas no solo en seguridad, sino también en temas como el turismo, donde compartimos nuestras respectivas visiones y experiencias”.

Previo al encuentro con el intendente Zamora, Frontera recorrió las instalaciones de la central de monitoreo del COT junto al secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández. Allí, se interiorizó de todo el trabajo desarrollado por el Municipio con los dispositivos de videovigilancia, las oficinas de CiberCOT, de video análisis y las diversas herramientas tecnológicas para combatir el delito en el distrito.

“Estoy muy agradecido por el recibimiento que tuvimos en el Municipio de Tigre. Estamos llevando adelante un proceso de trabajo muy fuerte en la ciudad de Villa Mercedes, especialmente enfocado en adquirir equipamiento en materia de cámaras de seguridad. En ese sentido Tigre es una ciudad referente a nivel nacional en muchas políticas públicas, pero en particular en lo que respecta a seguridad ciudadana y tecnología aplicada a la prevención. Me voy muy conforme al igual que sorprendido”, manifestó Frontera.

Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, Jorge Fernández, dijo: “Fue una visita muy constructiva porque en cada uno de estos encuentros presentamos nuestro sistema, pero también aprendemos de lo que hacen ellos. Villa Mercedes es un distrito grande, el segundo en importancia de la Provincia de San Luis, y realmente tienen una gran capacidad de trabajo. Nos sentimos plenos de que vengan con la intención de conocer nuestro centro, de ver cómo trabajamos, y que humildemente nos tomen como ejemplo”.