Humo de tercera mano. El riesgo invisible del cigarrillo

El “humo sin humo” ó “polvo de tabaco” es el enemigo que se esconde mediante residuos invisibles del cigarrillo que se adhieren a paredes, ropa, alfombras y tapizados, y pueden incrementar el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares en personas que jamás fumaron.

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) y la Unión Antitabáquica Argentina (UATA) se unen para advertir sobre el Humo de Tercera Mano (HTM), una forma silenciosa de contaminación tóxica que permanece en ambientes, superficies y vehículos incluso mucho tiempo después de que el cigarrillo se apagó.

El Humo de Tercera Mano es una amenaza real, persistente e invisible. La ciencia lo ha demostrado: sus residuos tóxicos pueden afectar el corazón, el cerebro y la vida misma.

¿Qué es el HTM?

Es el residuo que deja el humo de tabaco en forma de micropartículas que se depositan en superficies y permanecen días, meses o incluso más de un año. “Estas partículas se reactivan al contacto con el aire o la luz y liberan sustancias tóxicas, muchas de ellas cancerígenas”, explica la Lic. Ana Zanutto, experta en Tabaquismo y presidenta de la UATA.

El HTM incluye nicotina, metales pesados como plomo, arsénico y nitrosaminas, un grupo de compuestos altamente cancerígenos. Estos contaminantes invisibles afectan a niños, adultos, embarazadas y también a las mascotas.

Un enemigo que no respeta edades ni especies

En las mujeres embarazadas no solo se afecta la salud de las madres, sino que también impacta sobre los recién nacidos. Los estudios han descubierto que la exposición al humo de tercera mano durante el embarazo puede favorecer el bajo peso al nacer, parto prematuro y desarrollo fetal anormal. Pero el alcance sobre la embarazada no termina allí, la exposición a este particular enemigo, paciente y silencioso, aumenta el riesgo de depresión posparto.

El contacto prolongado con superficies contaminadas por HTM puede provocar en niños daño neurológico, inmunológico y del desarrollo cognitivo. Su forma de jugar, su respiración más acelerada y su conducta natural de llevar objetos a la boca los vuelve altamente vulnerables.

Las mascotas expuestas al entorno de fumadores también están en riesgo. En animales en contacto con estos químicos en ambiente de permanencia, se ha observado un aumento de tumores nasales y de vías respiratorias.

Riesgos invisibles

La exposición crónica al HTM se asocia a infartos, accidentes cerebrovasculares (ACV), cáncer, enfermedades respiratorias y digestivas, incluso en quienes jamás han fumado. El Dr. Luis Cicco (M.N. 81369), médico cardiólogo y miembro de la FAC, advierte: “es una forma de tabaquismo pasivo encubierto, con consecuencias muy reales y profundas sobre el sistema cardiovascular”.

Un ensayo científico realizado en España y Reino Unido demostró que los autos donde se fuma, presentan hasta 6 veces más nicotina en el aire que los de no fumadores. Dentro de estos vehículos, el aire puede ser equivalente al de un bar cerrado lleno de humo.

Desde la FAC y UATA se propone avanzar en 3 aspectos. Primero favorecer ambientes 100% libres de humo. En segundo lugar, la importancia de campañas de limpieza o reemplazo en espacios contaminados por HTM y por último contar con advertencias visibles en medios de transporte para orientar a la población sobre este tema. “No alcanza con apagar el cigarrillo. Hay que apagar, también, sus consecuencias”, dice Cicco.