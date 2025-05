Por: Oscar Tineo

Que difícil es ser hincha de Platense, quizás alguien se inspiró en ello e hizo una bandera: “El placer de sufrir” y la verdad que de placer ya no tiene nada.

El hincha de Platense es legal, sin merecemos caer derrotados lo acepta. Sabe que otros pueden tener mejor plantel pues manejan otros ingresos y tienen otro apoyo.

Nosotros seguimos con unos 7.500 socios, sin un solo político o sindicalista que se identifique con nuestros colores y económicamente remando en el dulce de leche.

Por ende, aspirar a obtener un titulo en la Elite del futbol es un sueño que el 25 de mayo cumplirá 120 años y no podemos decir “Toda una vida” debemos decir “Cuantas vidas han pasado y partieron sin verlo”.

Hoy, sin tanta calentura, vamos tomando conciencia por lo sucedido contra River viéndolo como un acto heroico llevado a cabo por un puñado de muchachos con hambre de Gloria.

Ellos lo hicieron posible con mucho sudor, mucha entrega y con la inteligencia que otros no pueden comprar por mas billetera que tengan.

Las dedicatorias post partido fueron claras. Orsi a su papá que ya no esta fisicamente. Vazquez a su abuelo que lo guía desde el cielo, Picco con emoción y otros que lo hacían como si fueras vos, un hincha mas.

Porque estamos seguros que vos que estas leyendo estas líneas le has pedido justicia a ese ser que te hizo calamar de alma. Ese que partió sin verlo Campeón, ese que para ganarle a River sufrió mucho en otras épocas, pensando que ir al monumental es sinónimo de derrota, ya sea merecida o una vez mas, como tantas otras, quedarse en el camino por injusticias.

Por lo de anoche un juez diría: “Robo en grado de tentativa, excarcelable, dejando impune al ejecutor”, y eso … a cualquiera de nosotros nos jode.

Las preguntas:

Por qué no nos dejan competir en igualdad de condiciones, porque hay que llegar al final con tanta angustia, porque no recordar aquella frase “Cuerpo sano en mente sana”, SI ES FUTBOL.

Algo que disfrutábamos pues era un deporte y lo transformaron en un vil negocio, lleno de trampa, arreglos y acomodos. Donde se nota cada vez mas la diferencia entre el humilde y el poderoso.

Por eso, solo nos queda decirle GRACIAS a estos muchachos pues en lo personal me siento identificado.

Ellos lograron que miremos al cielo y le dediquemos el triunfo a ese ser que partió y en su viaje se llevó algo de Platense en el cajón.

Cada dia que pasa nos damos cuenta que ser de Platense no es para cualquiera, es para elegidos y eso … nos llena de orgullo.

“Se manchó la pelota”

Anoche Yael “Falcon Verde” lo hizo posible.

Todo armado para que River Plate sea quien pase de ronda, y ante un lleno sucedió lo impesado, los condenados a muerte se sublevaron resistiéndose a morir.

Los rebeldes se defendían como nunca, tenían la osadía de no respetar los códigos actuales del futbol que dictamina la AFA y sus protegidos.

Las casas de apuestas estaban en alerta pues sus ganancias estaban en riesgo. Un tal “Platense” estaba arruinando el “negocio” de apostadores, de medios periodísticos nacionales, la venta de marketing de River quedaba en los estantes, y perdía prestigio los organizadores del “mundial de clubes”.

Era demasiado, una noche Boca Jrs y 24 hs después River ¿?.

Falcón Verde, como en epocas tristes para recordar, debe tomar cartas en este asunto pues un “don nadie” se estaba quedando con algo que no le pertenece, no se puede arruinar algo que deja dividendos, mas el clásico entre River Plate y San Lorenzo de Almagro en el Monumental.

Desde la ilegalidad se escucha: “Quien sos vos Platense, para venir a tocarle el bolsillo (o el culo) a los poderosos”. Un atrevido que pagará caro esa osadia.

Asi Falcón Verde, empezó su manejo con el Var que no vió el pisotón de Acuña, el codazo de Mastantuono, hasta un lateral que fue el comienzo para terminar en un penal (¿?) para enseñarle a todos, como se caga a un club chico y se lo deja sin nada.

El encuentro estaba “terminado” ya habían pasado los 6 minutos de alargue y con gol de Taborda, el ganador era Platense. Pero, vamos a darle 3 minutos o mucho mas, y con esa maniobra nadie se dará cuenta que la sospecha de corrupción puede mas que un equipo chico y sin público.

Con 12 minutos de descuento Yael decía que todo se definia en tiros desde el punto del penal. Armani que se adelanta levemente ante Saborido y River que gana 2 a 1.

En la siguiente otro paso adelante de Armani, que ya pasa a ser grosero, y Zapiola que ejecuta de nuevo para darle esperanza al calamar. El colombiano Castaño le da al palo, el duelo entre Cozzani y Driussi, lo gana el arquero. Todo para que Schor explote gritando el mejor gol de su carrera.

Platense 4 River 2. El silencio se apoderó del gallinero, todo el negocio se derrumbó y un puñado de atrevidos vestidos de marrón festejaban en la fría noche de Nuñez.

Las bocas de las tribunas devoraban personas. Todos huían desesperados para no ver el hecho consumado. El grande quedaba tendido a pesar que intentó un hecho de violación.

Platense le cagó la fiesta a River, a la AFA y al referato. La boca del vestuario se tragó a Gallardo y lentamente los jugadores de River se retiraban mirando al piso, como no aceptando que la víctima salía airosa y ganadora.

Aunque se hizo justicia no nos volvimos felices.

Vimos como un millonario intentó robarle lo poco que tiene el humilde, ese que trabajó dia a dia para llegar a este cruce. Da bronca, pues encima que son poderosos, que tienen de todo y un gran plantel, una billetera inagotable, salen de caño contra la clase obrera.

Asi no River … asi no AFA … asi no Arbitros … mancharon la pelota una vez mas y de no intervenir la Justicia Divina se hubiese consumado otro despojo a un club que no merece tal maltrato.

A seguir adelante, vamos Platense pues estas ante todo… Lo demás es cotillón.