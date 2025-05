Luis Ziembrowski dio en San Fernando una clase magistral para iniciar el Encuentro Regional de Teatro

El actor compartió sus experiencias y mirada ante un público compuesto por teatristas y estudiantes de las escuelas teatrales del Conurbano Norte.

El Palacio Belgrano Otamendi fue el ámbito donde comenzó el Encuentro Regional de Teatro, que convocó a teatristas, estudiantes de las distintas escuelas de teatro y otros protagonistas del quehacer teatral de la Región Conurbano Norte.

El actor Luis Ziembrowski relató su experiencia en una clase magistral, y expresó: “Esta fue una conexión muy importante, muy grande, porque todos son teatreros o estudiantes de actuación del Martinelli y otros grupos de teatro, así que me llevo algo muy poderoso, una conexión que me retroalimenta y me exige para dejar algo de mi experiencia; estoy muy contento”.

“El cine está herido por las banderillas en el lomo, está desangrándose, y eso es muy preocupante. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de escuelas de formación de técnicos de cine; algunos salen artistas, pero hay muy poco trabajo. Al mismo tiempo, siento, como ya pasó antes, que la reconstrucción será muy difícil, pero el carozo lo tenemos nosotros, y ese carozo en algún momento se convertirá en planta; de eso estoy seguro. Lo del teatro es distinto, porque depende de los cuerpos de los que actúen y serán mirados, por eso está más vivo que nunca. Creo que históricamente el teatro independiente se retroalimenta de las crisis”, finalizó Ziembrowski.

Asimismo, el sanfernandino Toto Laiácona, representante del Conurbano Norte en el Consejo Provincial de Teatro Independiente, explicó: “Como todos los años, los teatristas de la Región nos juntamos para encontrarnos con el público y ver nuestros trabajos. Desde el CPTI junto con Cultura de San Fernando, la Asociación Argentina de Actores y la Asociación Norestada de Teatristas organizamos este encuentro en el Teatro Martinelli donde este año se presentarán 10 funciones gratuitas, lo que venimos haciendo hace varios años con funciones a sala llena, con enorme diversidad de propuestas temáticas, como obras vinculadas a la memoria, a nuestro Delta, identidad e historia”.

“El Regional de Teatro ofrece propuestas formativas como talleres de Dirección y Puesta en Escena para quienes hacen teatro y estén interesados en seguir formándose. Y hoy, una charla con el actor Luis Ziembrowski que nos contará sobre distintas herramientas y miradas sobre el oficio de la actuación. El teatro y la cultura son derechos humanos; las personas merecemos además de vivienda digna, vestir y alimentarse pasarla bien, disfrutar y encontrarnos con el otro para que nos cuente historias, nos ayude a pensar el mundo, a reír; y quienes hacemos teatro ayudamos a eso desde nuestro lugar en espacios diversos como éste que lo enriquecen”, concluyó Laiácona.