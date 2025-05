Programación del Teatro Niní Marshall

Comienza la temporada 2025 con una amplia variedad de obras, conciertos y diversas propuestas que se podrán ver cada mes en el teatro ubicado en la calle Perú 1401, de la localidad de Tigre.

Sábado 10 de mayo – 21h – GALA A PURA DANZA – JUAN PABLO LEDO

Se presenta por primera vez en Tigre la Compañía Federal de Danza Argentina con la Dirección General del Primer Bailarín del Teatro Colón, Juan Pablo Ledo. El Grupo Ledo promueve federalizar la cultura con la COMPAÑÍA FEDERAL DE DANZA ARGENTINA (CFDA). Llegar a cada rincón de nuestro país abrazando la cultura federal integrando pertenencias desde nuestras raíces.El nacimiento de la CFDA es la expresión acabada de un sentir que va más allá de límites geográficos y se alza en unidad nacional.

Jueves 15 de mayo – 20.30h – LA JENNY.¿Dónde está Juan Carlos?

Juan Carlos toma la decisión de salir solo sin la compañía de Jenny y esta acción desata una serie de inconvenientes que son el hilo conductor de la obra. Jenny por su parte, recurre a los consejos de sus amigas, intervienen las madres del grupito de WhatsApp, su madre con oportunas recomendaciones, sesiones de pareja para tratar de mediar ante los continuos reproches de ambas partes. ¿Realmente el amor es más fuerte? ¿Perdonará Jenny esta conducta irreverente de Juan Carlos?

Viernes 16 de mayo – 21h – LIC. GABRIEL CARTAÑÁ – Las 5 vidas que vivimos

¿Cuántas vidas vivís en una vida? ¿una, irrepetible y única? ¿dos, la que queres y la que podes?. El Lic. Gabriel Cartañá nos invita a un recorrido por las 5 vidas que vivimos, a descubrir la importancia de cada una, a reparar y corregir, a entender la necesidad de vivirlas todas plenamente.Cada vida que vivimos tiene sus propias dificultades, desafíos y propósitos. Desconocerlos nos pone en el riesgo de caminar en círculos sin llegar a ningún lugar. Obviamente siempre al “Estilo Cartañá” frontal, claro, con ejercicios, con tu participación interactiva, con vos, con ustedes.

Sábado 17 de mayo – 21h – WADU WADU. Tributo a Virus

WADU WADU es el espectacular show Revelación que en solo 3 años se ha posicionado como la banda tributo a VIRUS más importante recorriendo diversos e importantes escenarios y Festivales. Con la intención de recrear fielmente, homenajear y celebrar la música de VIRUS, banda fundamental en los 80’s y que cambió para siempre la historia del rock argentino y latinoamericano, WADU WADU invita al público a un viaje imaginario en el tiempo a través de su vigente legado musical que incluye Grandes Éxitos como: UNA LUNA DE MIEL EN TUS MANOS, AMOR DESCARTABLE, IMAGENES PAGANAS, PRONTA ENTREGA, ME PUEDO PROGRAMAR, PECADOS PARA DOS entre otros.

Viernes 23 de mayo – 21h – THE BEATS

THE BEATS nos da la bienvenida a esta nueva experiencia con su renovado espectáculo recreando la música de los fabulosos de Liverpool en una noche repleta de magia y sorpresas.THE BEATS estrena “A Través del Tiempo” la obra teatral- musical que utiliza la única colección completa que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que utilizaban Los Cuatro Genios de Liverpool. Para la ambientación de cada acto, además de cambiar los instrumentos según la época que se evoque, cuentan con el vestuario completo que Los Beatles utilizaron entre 1962 y 1970.

Jueves 29 de mayo – 21h – AHYRE – ECO acústico

La banda ganadora del festival VIÑA DEL MAR 2024, regresó a nuestro país con las dos gaviotas de plata y presenta ECO, (LUGAR/FECHA), en formato acústico. AHYRE está compuesto por Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando Monico, Federico Maldonado y cuenta con la colaboración de Guido Bertini en batería y percusión. Su reciente álbum ECO es el reflejo de nuestra cultura; sus sonidos acompañan y exponen su mirada universal de la música, fusionando la fuerza de raíz latinoamericana con nuevas texturas, timbres y colores.

Sábado 31 de mayo – 21h – Pablo Angeli presenta CARMEN Y OSVALDO un matrimonio bien argentino

El espectáculo de comedia stand up protagonizado por el talentoso actor Pablo Angeli, en el que interpreta a los personajes Carmen y Osvaldo, un matrimonio argentino realmente divertido, es una experiencia única y llena de risas aseguradas. Con su ingenio y habilidad para conectar con el público, Angeli logra llevar a la vida a estos dos personajes tan peculiares y entrañables, transportando a la audiencia a situaciones cotidianas pero abordadas de manera hilarante.

Viernes 6 de junio – 21.30h – LA MADRE

Cecilia Roth regresa a los escenarios porteños para protagonizar uno de los personajes más aclamados de los últimos tiempos “LA MADRE”, obra del dramaturgo francés, Florian Zeller. Con dirección general de Andrea Garrote, el elenco se completa con Gustavo Garzón, Martín Slipak y Victoria Baldomir. La madre es una atrapante y conmovedora historia que cuestiona cuáles son los límites de la soledad, el vacío y la cordura.

Sábado 7 de junio – 15.30h – EL REINO DEL REVÉS

De la inmensa creatividad de María Elena Walsh llega este musical con la actuación de Los Rockan la banda que musicaliza esta producción con los cuentos, las canciones y el humor de María Elena. En el 95 aniversario de su nacimiento va este homenaje para todos la niñez y sus familias que crecen al amparo de sus canciones A divertirse, cantar y sorprenderse todos juntos!

Sábado 21 de junio – 21h – AGARRATE CATALINA

AGARRATE CATALINA, murga de Montevideo, Uruguay. Con el humor como centro, con la ironía filosa como herramienta, con su potencia musical como puente, con su colorido discurso estético como invitación, y el encuentro como brújula, motor y destino.

Presenta su espectáculo perfectamente adaptado a la realidad sociopolítica latinoamericana y nos promete que nadie que se anime a acompañar su presentación se sentirá indiferente a sus criaturas irreverentes y satíricas, desde que se levanta hasta que se baja el telón, sin descuidar su cimiento profundamente uruguayo.



Viernes 27 de junio – 20h – PABLO PICOTTO – TIEMPOS MODERNOS

El espectáculo de Pablo Picotto, surge de una situación cotidiana, un Niño pregunta: “Cómo era tu infancia?” Y ante la respuesta, el niño no entiende cómo era ser Niño en ese tiempo tan cercano y a la vez tan lejano. Como expresar a las nuevas generaciones que clase de realidad vivió la última generación que conoció el mundo sin internet? Con una singular mirada sobre el vértigo que la actualidad ofrece, las nuevas tecnologías, la educación, las redes sociales y los nuevos trabajos que en la actualidad tienen lugar haciendo un repaso humorístico y agudo sobre aquellas preguntas que nos hacemos cuando reflexionamos acerca del presente, la modernización y el futuro que ya está llegando.

Sábado 28 de junio – 20h – CONNIE BALLARINI

Connie Ballarini no es solo comediante. Es actriz, youtuber, instagramer, tiktoker, hija de Lili, Tinderwoman, Culo de queso y una creadora de contenido inigualable. Esta polifacética artista lleva el humor a nuevos límites con su show en constante evolución, que mezcla diálogos interactivos con el público y un stand up afilado y desopilante.

No hay escenario que le quede grande a Connie. Ha brillado en tres especiales para Comedy Central, emitidos también por TELEFE, y participó en “La culpa es de Colón, Edición Mujeres” y “Drunk History”. En 2022, celebró el éxito de “Las Chicas de la Culpa” con tres funciones agotadas en el Gran Rex.

Domingo 27 de julio – 15.30h – PANAM Y CIRCO

Prepárate para saltar, bailar y cantar al ritmo de Panam junto a un elenco espectacular que la rodea donde se luce con la desopilante Brujita Marga (@EdithHermida), y un grupo de Acróbatas y Bailarines que te maravillará con su arte. “PANAM Y CIRCO” es un espectáculo mágico pensado para llegarles al corazón y darles alegría a grandes y chicos!. Serán de la partida, en éste colorido Show, todos los personajes creados por Panam como “Robotote”, “El Emoticón”, “El Tomate” “La Vaca Mimumú”, “Kekochino” y nuevos amigos como “El Gallo”, “El Cocodrilo Coco” y “Bailo como la Mona”.

Sábado 9 de agosto – 21h – CLEARWATER – TRIBUTO A CREEDENCE

Pocas bandas han mantenido el legado a través del tiempo y a la vez han influenciado en la historia del rock & roll como lo ha hecho CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL.

Durante más de 25 años de trayectoria, CLEARWATER se ha propuesto recrear en vivo el sonido característico de CREEDENCE, sumándole una imagen renovada y poderosa,

dando como resultado un espectáculo inolvidable. El repertorio incluye los más grandes

éxitos de la banda popularmente conocidos (“Travellin’ Band”, “Fortunate Son”, “Susie Q”,

“Have You Ever Seen The Rain”, etc.) y esos otros temas pedidos por los más fanáticos.

Viernes 26 de septiembre – 21h – INTERPAUL

INTERPAUL es una banda que rinde tributo a uno de los músicos más influyentes de la historia: Paul McCartney y The Beatles, reviviendo la magia de sus canciones en cada show. Son los ganadores de la Beatleweek Latinoamérica 2024 como Mejor Banda Beatle, viajando en agosto de este año 2025, a la Beatleweek en Liverpool para tocar en The Cavern y otros lugares icónicos como la banda representante de Latinoamérica.Con un recorrido que va desde los éxitos de los Fab Four hasta los clásicos inolvidables de la carrera solista de Paul. INTERPAUL te lleva en un viaje musical lleno de emoción y nostalgia. Al igual que el mismísimo McCartney en sus conciertos, la banda no deja afuera esos temas icónicos que marcaron generaciones.

Viernes 31 de octubre – 21h – NICOLÁS DE TRACY

Nicolás de Tracy es uno de los comediantes jóvenes con mayor crecimiento este último tiempo. Después de más de 10 años de carrera, logró afianzarse como una figura de referencia en el stand up local.

Entradas en www.entradauno.com ó en boletería del teatro de miércoles a domingos de 13 a 20 h.

TEATRO NINÍ MARSHALL

PERÚ 1401 – TIGRE

(entre Parque de la Costa y Casino Trillenium)

http://www.teatroninimarshall.com.ar/

Redes sociales:

Instagram: teatroninimarshall

Facebook: TeatroNiniMarshall