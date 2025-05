El presente del Club A. Tigre: 27 puntos en 16 partidos

Escribe: Enrique Jorgensen

Arranco con este título para intentar ser lo más positivo posible.

En algún momento del torneo, creo que nuestra ilusión fue un tanto excesiva. Mucho tuvo que ver para ir aflojando la interminable lista de lesionados empezando por Romero que mostró ser un jugador interesantísimo. Al delantero se sumaron Ortega en 2 oportunidades, Banegas, Garay, Oviedo y ahora Russo que está entre algodones. Si a esta lista sumamos incorporaciones que prácticamente no jugaron como Neira, Piñeiro, Zalazar, Bezzosi, Tevez o Barrionuevo nos da por conclusión un plantel cortísimo.

En el día de hoy ante Boca la figura fue Scipioni bien acompañado por Santi Gonzalez y es imposible no indignarse por la infracción no cobrada a Ramírez en el gol de Boca.

La falta de Battaglia fue para un programa de lucha libre. Cinco minutos más tarde se repite la misma jugada pero menos violenta, y Tello no sólo la cobra, incluso amonesta al defensor de Boca… ¡Delicias del arbitraje argentino!

Está claro que Tigre no luce la chapa de candidato, pero me permito suponer que es menos difícil San Lorenzo en el Bidegain que Riestra en Victoria. Nuestra generación de juego es tan baja, que me lleva a esta conclusión.

Fin de la serie regular del mejor torneo desde la partida de Colidio y Retegui.

OTRO TEMA

Hace años las lesiones se han convertido en el mayor enemigo de Tigre.

Si me apuran y sin pensar diría que desde aquella lesión de Rubén Botta, siguiendo por la de Janson en momentos que estaban en la cresta de la ola, no han dejado de sumarse graves y complicados problemas físicos en nuestros jugadores.

Más acá en el tiempo podríamos hablar de Ijiel Protti o de Monzón, cracks que no han vuelto a jugar.

Ahora se suma uno de nuestros mejores valores como es Nahuel Banegas, de quien me informan que tiene para meses.

Yo no creo en brujas pero es increíble lo torcido que venimos en los últimos tiempos en este aspecto.

¡Fuerza Nahuel, todo ese corazón que brindas en los partidos te ayudará para volver más rápido y mejor que nunca!

(*) Síntesis del partido con Boca

Tigre y Boca igualaron 1-1 por la decimosexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Este resultado no le permitió al “Xeneize” superar a Argentinos Juniors en la primera posición de la Zona A, por lo que finalizó segundo. Y Tigre terminó quinto.

El mediocampista ofensivo Kevin Zenón había abierto el marcador para Boca, pero el también mediocampista Lorenzo Scipioni lo igualó en el final de la primera mitad.

El partido comenzó con un leve dominio a favor de Tigre, que acechaba el arco defendido por el arquero de Boca, Agustín Marchesín. Sin embargo, el “Xeneize” se fue acomodando y poco a poco inclinó la balanza a su favor.

Así fue como, a los 21 minutos del primer tiempo, Zenón abrió el marcador con una tremenda definición a colocar tras una buena acción del delantero uruguayo Miguel Merentiel, que hizo el trabajo sucio para asistirlo.

Este resultado le permitía a Boca llegar a los 35 puntos y alcanzar la primera posición de la Zona A, ya que superaban las 33 unidades de Argentinos Juniors.

Sin embargo, todo se vino abajo para los dirigidos por Mariano Herrón, que asumió como director técnico interino de Boca tras la salida de Fernando Gago, cuando el mediocampista Lorenzo Scipioni igualó sobre el final del primer tiempo al definir solo en el área chica luego de un tiro de esquina.

En el complemento Boca hizo dos goles, primero a través de Tomás Belmonte y luego de Rodrigo Battaglia, aunque ambos fueron anulados por una mano del mismo autor del primer tanto y luego por una posición adelantada de Marcos Rojo.

Este resultado hizo que Boca, que venía de caer en el Superclásico ante River, terminara en la segunda posición de la Zona A. En los octavos de final de los playoffs recibirá en La Bombonera a Lanús, que finalizó segundo en la Zona B.

Tigre, por su parte, necesitaba ganar para terminar tercero, pero finalmente quedó quinto, por lo que deberá visitar a San Lorenzo en los octavos de final.

El Matador cortó una racha de 416 minutos sin convertir. Su último gol había sido allá por la fecha 11 en el 2-1 como visitante frente a Defensa y Justicia.

(*) Formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Nehuén Paz, Diego Sosa; Santiago González, Lorenzo Scipioni, Jabes Saralegui, Héctor Fértoli; Elías Cabrera y Eric Ramírez. DT: Diego Dabove.

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón; Alan Velasco, Carlos Palacios y Miguel Merentiel. DT: Mariano Herrón.

Cambios en Tigre:

64′ 2T – Salieron Jabes Saralegui por Julián López y Elías Cabrera por Sebastián Medina.

72′ 2T – Salieron Héctor Fértoli por Blas Armoa, Eric Ramírez por Ignacio Russo.

Amonestados en Tigre:

3′ 1T Valentín Moreno (Conducta antideportiva), 13′ 1T Lorenzo Scipioni (Conducta antideportiva) y 23′ 1T Nehuén Paz (Discutir con un rival).

Cambios en Boca Juniors:

73′ 2T – Salió Miguel Angel Merentiel por Lucas Janson y Alan Velasco por Exequiel Zeballos.

78′ 2T – Salió Tomás Belmonte por Santiago Dalmasso.

Amonestados en Boca Juniors:

23′ 1T Alan Velasco (Discutir con un rival), 29′ 1T Rodrigo Battaglia (Conducta antideportiva) y 46′ 2T Milton Delgado (Conducta antideportiva)

Estadio: José Dellagiovanna (Tigre).

Arbitro: Facundo Tello.

VAR: Jorge Baliño.

(*) Fuente: El Norte