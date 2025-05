En el Museo de la Reconquista, Julio Zamora reconoció proyectos culturales de artistas locales

El intendente encabezó el acto donde otorgó apoyos económicos del Municipio de Tigre a vecinos beneficiarios del Fondo Municipal de las Artes. El programa reafirma el compromiso con el acceso equitativo, la promoción cultural y el acompañamiento a quienes construyen identidad en la comunidad.

En el Museo de la Reconquista, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, otorgaron apoyos económicos y becas a artistas locales que presentaron más de 35 propuestas en el marco del Fondo Municipal de las Artes 2025. Los proyectos pertenecen a disciplinas como música, artes visuales, audiovisual y literatura, entre otras.

Al respecto, el intendente Zamora expresó: “Desde el año 2010 venimos con el proyecto del Fondo Municipal de las Artes apoyando a nuestros artistas locales a que puedan desarrollarse en sus proyectos. Lo que pretende este aporte es fortalecer el capital que tiene el Municipio en este ámbito. Estamos ratificando esta política pública que es fundamental para la comunidad”. Y agregó: “Continuamos avanzando en la construcción de los dos teatros, realizando diversos talleres culturales que se brindan en instituciones y la política de sostenimiento de las bibliotecas para de alguna manera cuidar lo logrado durante todos estos años”.

Durante la actividad – llevada adelante en el Museo de la Reconquista – las autoridades entregaron los reconocimientos y luego se dio lugar al concierto de la Camerata de Rincón de Milberg, agrupación que forma parte del Programa de Orquestas Infanto Juveniles del Municipio. Cabe destacar que los vecinos beneficiados residen en las localidades de Benavídez, Tigre centro, Rincón de Milberg, Don Torcuato, General Pacheco y el Delta.

“Acompañamos una nueva edición del Fondo Municipal de la Artes, una política que venimos ratificando año tras año junto al intendente Zamora. La cultura no solamente es una herramienta de inclusión sino que es de transformación de la realidad. Hubo beneficiarios en distintas disciplinas que van a poder poner en marcha sus proyectos a partir de este incentivo. Sabemos que estamos en un momento crítico y por eso seguimos apoyando y abrazando esta iniciativa en nuestro Tigre”, manifestó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

El programa reafirma el compromiso público con el acceso equitativo a los recursos, la promoción cultural en cada rincón del partido y el acompañamiento a quienes construyen identidad artística a través de su trabajo cotidiano.

Jaquelín, vecina que fue reconocida por su proyecto fotográfico de Charles Chaplin que comparte con tres compañeras más, agradeció el respaldo del Municipio y expresó: “Estoy totalmente sorprendida y feliz al mismo tiempo. Con mi grupo se nos ocurrió presentar la propuesta y mostrarlo es una alegría inmensa. Que sigan fomentando la cultura me parece algo espectacular, ya que no se debe perder nunca. La fotografía cada vez creo va perdiendo un poco de terreno por el poco valor que se le da, pero esto hace que podamos expresarnos y dar a conocer nuestro trabajo”.

Matías, vecino de Islas con una propuesta de música infantil, comentó: “Este es un empujoncito para producir en esta situación crítica que estamos viviendo. Es buenísimo el apoyo del programa, que no muchos municipios tienen. Fui beneficiario en otras ediciones y pude grabar un disco; que dentro de la comunidad haya este aporte es fantástico.