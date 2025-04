Julio Zamora reconoció las actuaciones destacadas de remeros

En el marco del Día del Remero, el intendente de Tigre distinguió a más de 30 deportistas por su desempeño en los certámenes internacionales. En el Buenos Aires Rowing Club, remarcó la proyección próspera que tiene la disciplina con estos jóvenes y planteó la urgencia en llevar adelante tareas de saneamiento en el Río Reconquista.

En el Buenos Aires Rowing Club, el Municipio de Tigre agasajó a más de 30 jóvenes deportistas de clubes locales por sus actuaciones destacadas en el Campeonato Sudaméricano y el Pre-Panamericano Sub 23, disputados en Paraguay. El encuentro fue en el marco del Día Nacional del Remero, donde el intendente Julio Zamora destacó la importancia del saneamiento del Río Reconquista, con el objetivo de mejorar el ambiente de la ciudad y las condiciones para la práctica de esta disciplina.

“Es una alegría homenajear a muchos jóvenes que siguen manteniendo viva la llama del remo en la comunidad de Tigre y que han obtenido premios en estas competencias. Esto nos obliga a seguir trabajando por lo que queremos para este deporte. Hay una asignatura pendiente, que es el saneamiento de la Cuenca del Río Reconquista. Hacemos un llamamiento a autoridades nacionales y provinciales, para ver en conjunto como logramos que la pista nacional de remo sea un lugar de disfrute y encuentro”, afirmó el intendente Zamora.

Y añadió: “El Gobierno nacional ha dejado de lado las competencias y eso nos llena de indignación e impotencia por no tener las herramientas para lograr una solución a un problema que lleva muchos años”.

El evento inició con la entrega de reconocimientos por parte del Municipio de Tigre a los jóvenes que compitieron de los certámenes y practican remo en las siguientes instituciones: Buenos Aires Rowing Club, Club Canottieri Italiani, Club de Regatas América, Tigre Boat Club (TBC), Club de Regatas Hispano-Argentino, Club de Remo Teutonia y Club Náutico Hacoaj. Los 10 botes de remo sub 23 que compitieron en Pre-panamericano clasificaron a los Juegos Panamericanos 2027 que se desarrollarán en Perú.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, declaró: “Junto con nuestro intendente Julio Zamora estamos realizando este reconocimiento a jóvenes remeros de los distintos clubes de Tigre. Muchos de ellos trajeron medallas para nuestra ciudad y eso nos alegra mucho. Este deporte es lo que nos identifica, y por eso, desde estos eventos intentamos poner en valor la disciplina. El Municipio siempre brinda apoyo a las instituciones y a los deportistas del distrito”.

El acto continuó con una mención al cuerpo técnico de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA). La jornada finalizó con las palabras del intendente Julio Zamora destinada a los presentes, donde remarcó la proyección próspera que se tiene en la disciplina con la actuación de los jóvenes remeros en estas últimas competencias. El encuentro contó también con la asistencia de representantes del Nahuel Rowing Club, Club de Regatas La Marina, Rowing Club Argentino, Club Regatas L’Aviron, Club Remeros Escandinavos, Club Suizo de Buenos Aires, la Federación Argentina de Clubes y Entidades de Remo (FACER), y la Comisión de la Regata Internacional de Tigre (CRIT).

El presidente de FACER, Daniel Szylder, sostuvo: “El intendente Julio Zamora reconoció la labor que tuvieron en las competencias el equipo representativo de Argentina organizado por AARA. Estamos orgullosos en lo deportivo y en lo humano por lo que significan estos chicos. El Municipio siempre nos apoya tanto en temas técnicos como económicos, por eso le agradecemos”.

La gestión local cuenta con la Escuela Municipal de Remo que funciona en el Club de Regatas Hispano-Argentino. Se dictan clases para adolescentes, adultos y se realizan entrenamientos específicos vinculados al deporte.

Santino Menin, remero perteneciente al Club Náutico Hacoaj y competidor de los certámenes internacionales, dijo: “Estoy fascinado con los resultados y la experiencia. En el Sudamerico quede primero, en la categoría Single Peso Ligero, y en el Pre-panamericano, clasificamos todos los botes que corrimos. El remo es mi pasión de todos los días y Tigre es el lugar donde más tiempo paso. Es agradable que el Municipio nos reconozca por los logros”.

Agostina Manzotti, remera que práctica remo en el Buenos Aires Rowing Club y quien participó del Campeonato Sudaméricano Senior, expresó: “La experiencia fue nueva, es la primera vez que estoy en la selección y compitiendo a este nivel, por eso estoy muy contenta. Vamos a seguir trabajando para mejorar y obtener un mejor puesto. Estoy feliz que me hayan invitado a este reconocimiento. Yo no soy de Tigre, me mude para entrenar acá y es muy lindo, me encanta que el Municipio le dé tanta importancia al deporte y que sea un estilo de vida en la ciudad”.