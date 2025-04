Fructíferas reuniones en José C. Paz

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) El viernes 4 de abril me reuní con el director de la EET 2 de José C. Paz Lic. Prof. Mario Iopolo, el Lic. Prof. Daniel Pugliese y la Inspección de Psicología Lic. Prof. Leandra Cantarino con el fin de articular acciones para que los estudiantes puedan realizar pasantías y prácticas profesionales en distintos ámbitos. Además compartimos experiencias y no soslayamos la situación general que vive en los establecimientos escolares en un fructífero intercambio.

Solo el trabajo mancomunado y conjunto nos permitirá mejorar diariamente como educadores.

(*) El sábado 5 de abril, por la tarde, en el POLIDMUN se realizó la prueba de ingreso al seleccionado paceño de karate Koryu Ken Bu para competir a nivel nacional e internacional.

Asistieron treinta y cinco aspirantes entre adultos adolescentes y niños categorias kyu a, kyu b y cintos negros danes de diferentes dojos, espacios destinados a la práctica de artes marciales, de José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje UNESCO.

Los seleccionadores fueron los directores técnicos titulares

Rodrigo Calermo 7º dan y Zoe.

Quiroga 4º dan y suplentes Karina Denis 5º dan y Alberto Aguirre 5º dan.

(*) También el sábado, 5 de abril participé junto a otros funcionarios municipales de la apertura del Curso de Personal Trainer dictado por prestigiosos instructores de la Secretaria de Deportes que conduce el compañero Rodolfo R. Pino.

Secundado por un brillante equipo como siempre una gran multitud se congregó en el CERMUN para iniciar esta magnífica actividad que complementa con otras que dictan a lo largo del año.

Todas estas actividades son apoyadas por el intendente de José C. Paz, Mario Alberto Ishii, quien además, es Secretario Ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO.