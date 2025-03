Entrevista a Rubén Saura, Escritor

Por Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cómo surgió la escritura?

– A los 14 años luego de la perdida de mi padre, intuí que escribiendo lo que sentía, el dolor disminuía y creo que además de sentirme mejor, me sirvió también para muchos años después darle a la escritura la importancia que tiene en la creatividad y en la salud emocional.

– ¿Cuál es tu formación?

– Estudios secundarios completos, estudios terciarios, formación en periodismo en el Instituto Mariano Moreno, profesor de yoga y meditación en la Escuela Argentina de Yoga, Maestro de Reiki y Maso terapeuta (masajista matriculado en el ACP Alta Capacitación Profesional).

– ¿Has participado en Ferias del Libro?

– Si varias veces en la de Buenos Aires, siempre en el stand de la SADE, porque aun pertenezco a esa histórica institución, también participé muchas veces en la Feria del Libro de Vicente López, y en época de Pandemia participe vía zoom en las ferias del libro de varios países. Pero si bien las ferias de libros son importantes, para los escritores son mucho más interesantes los encuentros de escritores que se organizan en distintos lugares del país.

– ¿Cómo surgió el libro?

– El primer libro “Un tiempo, Un Sueño, Un Amor” surgió de la necesidad de dejar impreso todo lo que sentía y esa publicación me abrió las puertas en la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) en la sección Delta Bonaerense a la que ingresé en el año 2001 y de la cual fui presidente en el 2007, luego vinieron otros libros de cuentos, relatos, poesías, la creación junto a la Lic. Victoria Vega de la ‘Agenda para escritores’ y junto a la Lic. Silvia Munton el libro ‘Escribir, crear, sanar’ y el que estamos terminando ‘Escribir mucho, crear más y sanar mejor’.

– ¿Cómo es participar en “Cien poetas por la paz”?

– Ingresé a “Cien poetas…” en su primer año 2017 cuando asistí a la presentación de la primera antología de la que no participé , pero en ese año me incorporé y Verónica Bianchi, la mentora, editora y guía de este movimiento que año tras año crece en cantidad, en calidad y en reconocimientos, me invitó a participar de otros medios de difusión de los poetas por la paz, luego intervine en todas las antologías hasta la que fue presentada el sábado 22 de marzo en el Club de Leones de la calle Salguero al 900 en CABA. En esta última antología participaron 156 escritores de Argentina y de varios países más. Aún sigo siendo el único escritor de Vicente López que participa en las antologías.

– ¿Cómo surgió tu participación en el Instituto Bignone?

– En el año 2006 me acerqué a la Biblioteca del Instituto que dirigía la profesora Lourdes Simán a dejar un ejemplar de mi primer libro y me preguntó si me animaba a coordinar un taller orientado a la escritura, ofreciéndose a asesorarme cómo manejarme con personas ciegas o de baja visión, luego me presentó a la directora Liliana Visanni y con su autorización comencé a dar el taller, por esas cosas de la vida el primer taller lo di el 13 de diciembre de 2006, digo esto porque el 13 de diciembre, es el “día del oftalmólogo” vinculado al día de Santa Lucía patrona de la vista.

En 2007 realicé tres ejemplares de una revista a la que llamé “Los Ojos del Alma” donde mostraba los escritos de los pacientes que participaban. En 2008 el taller fue nombrado como “Taller ¡de Tal Palo…! ya que juntamos el taller orientado a la lectura que coordinaba la Lic. Victoria Vega con mi taller orientado a la escritura, entonces los dos éramos “astillas del mismo palo” es decir la escritura y juntos disertamos en el 5º Congreso internacional de Arte y Rehabilitación que organizó el Municipio de Vicente López, con la propuesta “La lectoescritura como herramienta en la Rehabilitación de personas ciegas o baja visión” y luego en el 7º Congreso con la propuesta “La palabra, en todas sus versiones como rehabilitación en todas las discapacidades”

También en octubre de 2016, como iba a participar en el “Primer encuentro de poetas en el fin del mundo” Ushuaia, editamos un ejemplar especial de “¡De Tal Palo…! y llevé ejemplares.

– ¿Cómo es el estado del mismo actualmente?

– Durante la pandemia agrupé a todos los pacientes de nuestros talleres en un grupo de WhatsApp que pese a que me pidieron la renuncia cuando me jubilé porque el reglamento municipal no permite que personas jubiladas continúen trabajando, aún seguimos conectados en ese grupo, también dejó su cargo la directora y quien la reemplazó dejó de permitir reuniones sociales como festejos de cumpleaños o tomar un café y conversar mientras esperaban entre un taller y otro y como taller que se cerraba ya sea por jubilación del profesor, enfermedad o cambio de tarea, no se reabría con otros profesores, desde junio de 2023 hasta la fecha un sábado por mes se juntan en mi casa y conversamos, nos divertimos tomamos café, cenamos y cuando lo desean se van. Por suerte el director renunció y volvieron a poner a la coordinadora de talleres y de a poco se están cambiando las cosas, pero te aseguro que los pacientes la pasaron bastante mal, porque lo social es muy importante en la rehabilitación.

– ¿Cómo pueden seguirte en redes sociales y obtener tu libro

– En Instagram y Facebook me encuentran como Rubén Poesya, aclaro que PoEsyA (Poetas Escritores y Amigos) fue una página literaria de distribución gratuita que salió mensualmente desde julio 2001 hasta julio 2018 por la sencilla razón de problemas económicos. Por mail pueden escribirme a: [email protected], y además tengo dos grupos de Facebook uno libre de participación que se llama: “Escribir para que el viento no mezcle las palabras” y la otra que como dice el nombre “Frases, Cuentos, Poemas, sólo de sus autores” para que escriban autores noveles, principiantes, pocos conocidos o poco difundidos.