Ishii intervino el área de seguridad y reforzó operativos 

Sobretodo en las escuelas y también en todo el distrito

El intendente municipal de José C. Paz y Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii, trabaja permanente contribuyendo a la seguridad ciudadana de José C. Paz. Para ello dispuso el nombramiento como nuevo Interventor de la Secretaría de Seguridad a Matías Alegre, también pidió reforzar con operativos de seguridad en todo el distrito y principalmente en las escuelas de José C. Paz.

El nuevo funcionario informó acerca de la intensificación y campaña preventiva que se está realizando por los barrios de José C. Paz, Alegre explicó que “Con el objetivo de mantener un distrito más seguro continuamos con la premisa del Intendente Mario Ishii desplegando, patrullando y tomando acción con operativos diarios en diferentes puntos del distrito”.

Conjuntamente con la Departamental y Jefatura Distrital policial, móviles de la Patrulla Urbana municipal del Centro de Operaciones Municipal (COM), la Dirección General de Seguridad Vial y Tránsito, desde la Secretaría de Seguridad se está reforzando con controles vehiculares, patrullajes preventivos y observación en diferentes zonas, una labor conjunta entre el municipio y provincia de Buenos Aires.

Durante estos días para mejorar la seguridad del distrito se puso en marcha acciones específicas de prevención del delito:

Miércoles 12/3:

Drone, vigilancia y visualización preventiva de zonas y/o detección de incidentes.

Jueves 13/3:

Operativo en Av. Croacia y Wilde – 18 horas.

Operativo en Plaza Manuel Belgrano – 19 horas.

Operativo Distrital y Departamental en Ruta 8 y Chopin.

Viernes 14/3:

Operativo Policía Distrital y Departamental – 4 a.m. hs.

Puestos de Control en diferentes zonas del partido.

Operativo Policía Motorizada y Prevención Urbana.

Operativo de Seguridad en Escuelas

Operativo Policía Distrital y Departamental

Móviles en Charcas y Bolívar.

Operativo nocturno Policía Distrital y Departamental.

Puestos de control y vigilancia con Móviles Prevención Urbana – Policía Municipal.

Puestos de control y vigilancia nocturno con Móviles Prevención Urbana – Policía Municipal.

Operativo conjunto Policía Local, Secretaría de Seguridad, Seguridad Vial y Tránsito.

Sábado 15/3:

Operativo nocturno en Ruta 197 y Oyuela en conjunto Policía Local, Secretaría de Seguridad, Seguridad Vial y Tránsito: Se realizaron 56 Alcoholemias, 10 Remitidos por falta de documentación, 9 retenciones de Licencias.

Operativo nocturno Policía Distrital y Departamental: Se procede a la detención de peligroso delincuente que poseía orden de captura por el delito amenazas en concursos real con homicidio agravado por el uso de arma a fuego en grado de tentativa, intervino de la Fiscalía 22 de Malvinas Argentinas, Juzgado de Garantías 02 de San Martín, la detención se produjo en el barrio La Paz de José C. Paz.

Domingo 16/3:

Operativo nocturno Policía Distrital y Departamental.

Puestos de control de vigilancia fijos

Difusión desaparición Pastora Ibáñez, continúa su búsqueda desde el 17 de febrero.

Puestos de control y vigilancia en Escuelas, Jardín de Infantes N° 926.

Defensa Civil: Árbol caído en calle Plaza 25 de Mayo, calle Castañeda. Liberación del peligro y corte del lugar.

Recorrida de Móviles barrios periféricos.

“Desde la gestión del Intendente municipal la seguridad es una política de Estado y de derechos, es fundamental trabajar con compromiso de manera coordinada para garantizar el bienestar de la comunidad paceña”, sostienen desde el municipio.