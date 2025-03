Reportaje a Luis Laburu, historiador y conductor de radio

Entrevista realizada por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cómo surgió tu interés en la historia?

– Desde chico me interesó la historia. Me acuerdo que mi padre me compra Billiken y las lecturas que más me atrapaban eran las relacionadas con la historia

– ¿Realizaste el taller de radio de la periodista Susana Etcheverri y a partir de ahí que programas hiciste?

– Si. Muy buena experiencia, me resultó de suma utilidad. Hicimos prácticas de radio y con compañeros del taller empezamos a hacer un programa semanal y fue salió algo superlativo por la calidad de los invitados que tuvimos. En su gran mayoría fueron deportistas de élite o de alto rendimiento. También hice un programa de historia y recibimos el premio Cervantes otorgado por la Municipalidad de Azul, como así también otro, llamado Reina del Plata recibidos por el emblemático Café Tortoni, el mismo que se encuentra en la Av de Mayo.

– ¿Cómo surgieron los programas de deportes e historia?

– El de deportes como te dije anteriormente fue una idea entre compañeros del taller de radio de Susana Etcheverri. En este programa hacíamos el pase con la audición siguiente que se denominaba Conciencia y pertenecía a los Bomberos Voluntarios de Vicente López. Allí conocí a Leandro Ballane y al Doctor Juan Peralta y nos propusimos hacer algo de historia. Fue un éxito coronados con los premios mencionados anteriormente.

– ¿Qué invitados pasaron en los programas?

– En deportes: Pusineri, Pavón, Scotto, Biasutto, Bulla, Tocalli, Susana Peper, Nicolao, Llop, Ordoñez y Bianchini (presidentes de Platense), Madurga, Farenga (hijo del fundador de Boca), Gaona, Coch, Ovide, Rattin, El ‘Beto’ Alonso, Morete, Claudia Casabianca, Roberto Gonzalo (que fue el descubridor y formador del dibu Martínez), Santoro, Bochini, Maschio, Sánchez Sotelo, Fernando Ruiz, Vila (medalla de oro olímpica en Río 2016), Hrabina, Rogel, el potro Domínguez y muchísimos más.

– ¿Y tus docentes?…

– En historia tuvimos a la profesora Ana Esperón, al Historiador Eduardo Lazzari, al vicerrector del Colegio Nacional Buenos Aires, Diego Barovero y a Oscar Tineo (periodista partidario de Platense).

– ¿Has participado en jornada de historia local como oyente?

– Si. En las organizadas por Cristina Mirabelli y también en el antiguo Concejo Deliberante de Vicente López

– ¿Cómo pueden seguirte en redes sociales?

– Mi canal de Youtube es Luis Laburu. Ahí podrán encontrar las entrevistas que hice

– ¿Qué proyectos tenes este año 2025?

– Para este año tengo proyectado volver a hacer programas de deportes e historia.