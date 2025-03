Entrevista a Mirta Serrano, escritora

“Una alma que necesita encontrar luz en un mundo no tantas veces agradable a la vida”.

Por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cómo empezaste a escribir?

– Empecé a escribir a los 10 años. Primero como algo íntimo, privado. Luego me di cuenta que era mi mundo.

– ¿Qué libros publicaste?

– Llevo publicado 6 libros.Y en preparación mi 1era novela. Los nombres de mis libros son: 2001- “Ecos del pasado. Un homenaje”-dedicado a mis antepasados. Amo la genealogía. 2006- “Murmullos. Fantasmas. Cicatrices y latidos”, cuentos y poemas. 2010- “ Las llaves de mi aldea”, dedicado a mi lugar natal: Martínez (en el distrito de San Isidro)-. 2012- “Pechegue y chicho. Garabatos infantiles”,libro dedicado a mis hijos. 2017- “Porqué te quiero así”, dedicado a Sandro. 2018- ”Una casa y su herencia”, dedicado a la casa donde vivo, en Villa Ballester. Con trabajo de investigación y fotos.

– ¿Cómo desarrollaste cada libro los temas?

Dediqué cada libro depende épocas, situaciones y vivencias. Necesito escribir siempre.

– ¿Cómo es realizar muñecos con cuentos personalizados?

-A falta de trabajo llegué a la Feria “Manos de San Martín.” Hace 11 años en abril que pertenezco a la feria. Cree un producto-muñequería-y es una pasión. Hago muñecos en tela y además comparto en esos cuentos, mis escritos.

– ¿Cómo es participar en grupo de historiadores?

– Entre muchas actividades que poseo, soy parte de un grupo de Historiadores. Amo nuestra Historia Argentina. Estoy desde los inicios (año 2018).Luchamos por lugares a recuperar y además compartimos opiniones y mucha investigación.

“Historiadores de fondo de la Legua” es la asociación de la que soy parte. Abarcamos 3 partidos: San Martín, Vicente López, y San Isidro.

– ¿Cómo fue el paso de ser guía de turismo?

– En 2012 me recibí de Guía de Turismo de Vicente Lopez. Lugar con el cual sigo en contacto. Trabajé guiando durante 4 intensos años. Pero llegó un momento que un finde guiaba y otro tenía feria. Lo que hizo que tomara una decisión y me quedé por una cuestión de comodidad con la fería.

– ¿Cómo fue el paso de hacer artículos de tu barrio?

– En el año 2023 me comuniqué con la sra. Abdala propietaria de un semanario “Reflejos de la ciudad” y durante los años 23/24 me dediqué a investigar y transmitir sitios puntuales del partido de San Martín. Mis notas salían los días viernes.

En diciembre del año 2024 agradecí el espacio y me retiré. El sol sale para todos y tomé otros rumbos.

– ¿En qué ferias has participado?

– Participe durante muchos años en las ferias que nos habilitaba la Casa de la Mujer de Vicente López, el Río y la Plaza de Vicente López. Además, teníamos acceso gratuito a las ferias en Colectividades de Villa Adelina y Vicente López.

En ferias literarias varias: Bel de Villa Ballester. Manos hasta la actualidad. Medieval en 2024. En la feria anual de escritores y dibujantes de Vicente López y en las ferias literarias de la Rural (feria del libro) y la de San Martín.

Anteriormente formé parte en la década de los ’90 de ferias varias en diferentes barrios llamadas del baúl. Pero lejos estaba en tener espacio con mi literatura. Gracias a mi familia hice la carrera que tengo. Ellos siempre allí, ayudando a mis deseos y tiempos.

– ¿Qué cursos has realizado?

– Curso de couch ontológico. Recibida en 2023. No ejerzo pero lo hice para encontrar respuestas a mis preguntas existenciales.

Soy reikista. Hice cursos de serigrafía, muñequería. Talleres literarios, de manualidades varias, puntillismo. Cursos de Patrimonio. De historia de Argentina (en San Isidro). Oratoria. Y en el año 2024 inicié estudiar Periodismo.

“Una alma que necesita encontrar luz en un mundo no tantas veces agradable a la vida”.

– ¿Dónde pueden encontrarte?

-Me pueden encontrar en mis redes. Soy muy activa en narrar situaciones de la vida diaria. La capacidad de asombro no se agota con lo que me ofrece la vida.

Allí cuento tramas de películas recomendadas para ver, historias cotidianas, comparto penas, y risas de un mundo convulsionado. Tengo un grupo de seguidores .Y en ciertas fechas hago concursos ó esquemas de homenajes-Pidiendo fotos y que me cuente el otro sus historias. Cosas que la gente me cuenta con mucho cariño y las comparto en mi Face: Mirta Serrano .O en instagran: con mi nombre o el de “Mabuky” mi emprendimiento.