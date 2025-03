‘Si Nos Enamoramos’: Representa el feminismo, el renacimiento

La cantante y compositora Angel Bleu inicia el 2025 consolidando su transición al pop.

Luego del lanzamiento de Imposible en enero, una balada que abrió el camino a esta nueva etapa, nos sorprende con un poderoso himno de transformación y amor propio: Si Nos Enamoramos. En esta nueva entrega, fusiona su sonido pop con una narrativa profundamente personal, explorando la despedida de un amor incierto y el renacimiento tras el dolor.

(*) Cuando elegirte a ti misma es la única opción

El título de Si Nos Enamoramos nació antes que la canción. Angel Bleu imaginaba un tema que explorara la posibilidad de enamorarse en esta vida, pero al momento de escribir, su corazón le dictó otro camino. “Ese día no me nació componerle al amor. Me nacía desahogarme y decirle a esa persona: Ya si nos enamoramos, será en otra vida”. La canción se convirtió en una reflexión sobre el autoamor, la sanación y la valentía de romper con lo que nos lastima.

“Aunque me duela, me elijo a mí misma”, resume Angel Bleu sobre el mensaje de la canción, describiéndola como su propia versión de Flowers de Miley Cyrus. “El empoderamiento verdadero está en simplemente elegirse a uno mismo, aunque duela. No desearle mal a la otra persona, pero reconocer que te hizo daño y que no vas a volver a ese ciclo vicioso”.

(*) Un sonido que marca un nuevo comienzo

Con un nuevo sonido pop y elementos de disco, Si Nos Enamoramos presenta una producción envolvente y emotiva. La canción evoluciona desde un coro melancólico hasta un outro impactante, en el que Angel Bleu cierra la historia con un mensaje claro: “No sé, sentí que… Que estábamos en el comienzo de algo bonito, pero quizás será en otra vida. Gracias”.

El proceso de grabación fue un viaje emocional para la artista. La diferencia entre el primer demo -grabado entre lágrimas y con fiebre alta- y la versión final refleja su evolución personal. “Era un sentimiento bien bittersweet (agridulce). Fue un proceso de sanación en sí mismo”.

(*) Un videoclip inspirado en el arte y la resiliencia

El video musical, grabado en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, se sumerge en el mundo del arte para contar una historia de empoderamiento. Angel Bleu recrea icónicas pinturas como El Nacimiento de Venus de Botticelli y Ofelia de Millais, fusionando la estética clásica con una visión moderna.

“Siempre me vi reflejada en Venus. Representa el feminismo, el renacimiento. Lloré cuado vi la pintura en persona. Sentí que debía plasmar esa sensación en el video”, explica Angel Bleu. La recreación de Ofelia, por otro lado, simboliza la paz después de la tormenta: “Aunque me tumbaron, vuelvo a levantarme”.

En una escena clave del video, Angel Bleu rompe con los estereotipos de la escultura griega: “Siempre vemos a la mujer siendo sostenida por un hombre, pero en mi historia soy yo quien lo sostiene… y luego lo suelta. Es un mensaje fuerte y empoderador”.

(*) El nuevo capítulo de Angel Bleu

Con Si Nos Enamoramos, Angel Bleu reafirma su identidad en el pop y abre un nuevo capítulo en su carrera. Después de éxitos como Baila Baila, La Botella e Ibiza, la artista deja atrás el sonido urbano para sumergirse en letras más profundas y melodías cargadas de emoción.

El 2025 marca un año de transformación para Angel Bleu, y Si Nos Enamoramos es solo el inicio de esta nueva etapa en su evolución artística.