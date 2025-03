Entrevista a Laura Stagnaro, artista plástica

Por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cuál es tu formación?

– Mi formación comienza desde muy pequeña, durante el periodo escolar. Con el paso del tiempo, recurrí a talleres donde me fui formando en diversas disciplinas, y ya en mi edad adulta, seguí ampliando mis conocimientos. Recibí clases de maestros reconocidos en el ámbito artístico, lo que me permitió adentrarme en diferentes técnicas. También tomé talleres de teatro con actores de gran renombre, lo que reforzó aún más mi compromiso con el desarrollo de mi actividad pictórica.

Cabe destacar que la gran mayoría de los docentes que me formaron provienen de la provincia de Córdoba, a través de talleres particulares.

– ¿En qué actividades culturales has participado?

– Mis actividades culturales comienzan en la escuela secundaria, donde participé en concursos de pintura intercolegiales. Más adelante, fui convocada a eventos internacionales, como una de mis experiencias más recordadas, “La Semana de Francia”, donde obtuve el segundo lugar en una premiación, a tan solo 14 años. Después de finalizar mis estudios secundarios y concluir con otros estudios académicos, retomé mi participación en diversas exposiciones, tanto en museos como en salones y galerías. Entre estos, destaco la Facultad de Derecho en Buenos Aires, Argentina, y en el exterior, en Europa (República de Macedonia, Italia y Alemania), América del Norte y Central (Estados Unidos y México), así como en Sudamérica (Chile y Colombia).

También continúo participando en actividades culturales, entre ellas, pintando al aire libre. He gestionado eventos relacionados con exposiciones y organizado actividades artísticas, como encuentros de pintura en el pueblo de “Canals”, en la provincia de Córdoba, entre 2003 y 2013. En este marco, trabajé en conjunto con el colectivo “Mousika” para transformar una plaza, Paseo de la Mujer, en un espacio recreativo, utilizando la técnica del mosaico y el trencadís.

– ¿Qué menciones has obtenido en estos años?

– A lo largo de mi carrera, he tenido el placer de trabajar en diversas ocasiones con mi colega Tessie Bujes Rojas, artista audiovisual y gestora cultural, con quien he realizado varias actividades en el sur de Chile. Entre ellas, participamos juntas en exposiciones y encuentros de artistas, como el Encuentro de Pintores en Pucatrihue

Ambas somos miembros activos de Creavisur – Creadores del Cono Sur Chile, un colectivo artístico que reúne a creadores del sur de Chile para promover el arte en la región.

– ¿Cómo surgió pintar?

– La pintura llegó a mi vida de manera natural, como una forma de expresión que me permitió conectar profundamente con mis emociones y mi entorno. Desde pequeña, siempre me atrajo el arte en todas sus formas, pero fue durante mi adolescencia cuando descubrí la pintura como un medio para expresar mis pensamientos y sentimientos de una manera más personal. Inicialmente, pintaba en mi tiempo libre, sin la intención de profesionalizarme, pero pronto me di cuenta de que era algo más que un pasatiempo: era una verdadera necesidad de comunicarme con el mundo.

Con el apoyo de algunos maestros y colegas, fui desarrollando mi técnica y mi estilo propio, mientras que mis exposiciones fueron ampliando mis horizontes. La pintura me permitió crecer como persona, me enseñó disciplina y perseverancia, y con el tiempo, se convirtió en mi vocación. A lo largo de los años, he descubierto que el arte tiene el poder de sanar, de transformar y de conectar a las personas a través de sus emociones, y ha sido eso lo que me ha impulsado a seguir adelante, buscando siempre nuevas formas de expresar lo que llevo dentro.

– ¿Que estilos de pintura te gusta realizar?

A lo largo de mi carrera, he explorado diversas técnicas que me han permitido experimentar y crear piezas que van desde lo más íntimo hasta lo más expresivo. Mis principales técnicas son: acuarelas, acrílicos, tintas, collagraph, collage, y técnicas mixtas. Las técnicas mixtas son una de mis grandes pasiones, ya que me permiten experimentar con la combinación de materiales y texturas, generando obras llenas de riqueza visual y conceptual. Cada una de estas técnicas me ofrece una manera única de explorar la composición, el color y la textura, lo que me permite seguir evolucionando como artista y dar vida a piezas que reflejan mi visión del mundo.

– ¿Nos contas la experiencia de docencia en artes Plásticas y que se ven en el taller de pintura?

A lo largo de mi trayectoria artística, he tenido el privilegio de compartir mis conocimientos y experiencias en diversos talleres, tanto para jóvenes como para adultos. Mi enfoque como docente ha estado siempre en la experimentación y en la libertad creativa, fomentando que cada estudiante explore su propio estilo y técnicas, sin miedo a la innovación. He impartido clases de acuarelas, acrílicos, tintas, collage y técnicas mixtas, adaptando los contenidos a las diferentes edades y niveles de los participantes.

Los talleres han sido un espacio de aprendizaje y crecimiento mutuo, ya que he aprendido tanto de mis alumnos como ellos de mí. A lo largo de los años, he trabajado con diferentes grupos en varias localidades, desde talleres de iniciación para quienes se acercan por primera vez al arte, hasta clases más avanzadas, en las que busco que los participantes perfeccionen sus técnicas y encuentren su propio camino artístico.

Uno de los aspectos que más valoro de mi labor docente es la posibilidad de contribuir al desarrollo artístico de cada persona, ayudándoles a superar sus propios límites y a encontrar nuevas formas de expresión a través de la pintura. Además, me ha permitido crear un vínculo cercano con la comunidad artística, promoviendo el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo en actividades como exposiciones y encuentros de artistas.

– ¿Cómo pueden seguirte en redes sociales para los talleres de pintura u obtener tus pinturas?

Para aquellos interesados en participar en mis clases o talleres, pueden contactarme a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: [email protected]

Instagram: @lm.s_arte

@lm.s_arte Teléfono: 1133600938

1133600938 Facebook: Laura Stagnaro (por mensaje privado)

Estoy disponible para consultas sobre horarios, precios y disponibilidad de los talleres. ¡Será un placer compartir mi pasión por el arte y las técnicas que utilizo con ustedes!