Entrevista a Alberto Miguez, cineasta, escritor

Por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cómo fue el inicio de ser cinéfilo?

– No se cómo se inició. Se que mis viejos me llevaban al cine de muy chico, y no me quería ir de la sala.

Recuerdo que esperaba con ansiedad los fines de semana para ir al cine. A veces me acompañaban amigos o mis viejos. Cuándo nadie podía y me quedaba sin ir, me pasaba horas llorando desconsoladamente.

– ¿Qué funciones realizaste en los cines de Vicente López?

– Proyecté cine en la biblioteca de Olivos, en Casa Abierta, en la Delom, en la Quinta Trabucco (en el subsuelo y en los cuartos del fondo), en el Centro Cultural de Munro, en el Cine York (ciclo de cine nacional y de homenaje a Lumiton).

En el Museo Lumiton, donde trabajé del 2005 al 2012, en el Centro Cultural Tiempos Modernos, en el Circulo Medico

de Vicente López (20 años),en el Centro de Gestión de La Lucila (auspiciado por el Centro Cultural Italiano y el diario Prensa Libre) y ahora en la Biblio Sudestada.

– ¿Qué talleres realizastes de cine?

– Di varios talleres en el Museo Lumiton: de el cine y la historia nacional; de critica cinematografica; de análisis filmico; de historia del cine; dé los movimientos o escuelas cinematograficas; de Pasolini; de Bergman; de Ferreri…

Organicé y programe durante un año todos los cines municipales en la Secretaria de Cultura de Vicente López junto a Julieta Magaña.

– ¿Cómo fue escribir el primer libro?

– El primer libro fue impulsado por dos mujeres. Una Maria Teresa Spak y Mirta Serrano. La primera porque había escrito un libro sobre su desempeño en cultura dentro de la Municipalidad y la segunda que me sugirió varias veces que publicara un libro con todas las notas que había escrito en distintos medios. Asi, me animé y recopilé muchos escritos (algunos publicados y otros inéditos) sobre distintos temas cinemafotográficos (algunos vinculados a lo cursos que di en Lumiton).

– ¿Cómo es preparar el segundo libro y donde se presentó?

– El segundo libro fue consecuencia del primero. Me entusiasmé y como muchas notas habían quedado afuera del primero, decidí continuar en esa senda y completar lo que quedo fuera del primero.

– ¿Cómo fue armar el tercer libro?

– El tercero fue un caso distinto,ya que tuvo mas que ver con el analisis de la obra y las ideas de varios directores italianos que por una causa u otra me atraparon desde joven y que considero no fueron muy tenidos en cuenta actualmente, al no

ser tan famosos como de Sicam Rossellini, Fellini, Visconti, Antonioni o Pasolini.

Además, se vincula con mis ciclos de cine en el Circulo Medico que casi siempre se dedicaron al cine italiano.

– ¿Qué título y temática del 4 titulo?

– El último que lo estoy terminando se refiere a la censura cinematográfica en nuestro país y en particular al período de la última dictadura militar, con el análisis de más de 100 films prohibidos en ese período.