Entrevista a Elizabeth Noceda, presidenta de Artistas Plásticos de Villa Martelli

Por Raúl Ezequiel Poletti

-¿Cómo surgió la asociación civil?

– La asociación de artistas plásticos independientes de villa Martelli surgió por el señor Hugo Pane junto a muchos artistas de Villa Martelli, y se fundó el 9 de marzo 2003. Así se constituyó, me contaron que eran más de 100 artistas.

– ¿Cómo fue la primera vez que asumiste?

– Yo asumo cuando ya ‘china’ Galeano no estaba bien de salud y hace una asamblea y me insiste tanto que tome el cargo porque yo era secretaria y estaba bien en mi puesto entonces yo le dije si vos estas al lado mío para enseñarme tomo el puesto todos estuvieron de acuerdo y bueno acá estoy. Me acuerdo que la primera Expo que realice yo como presidenta fue en el Circulo de Ajedrez. No me olvido más, estaba re nerviosa y tuve que preparar todo y ese día venía ‘china’ con su familia y les pedí a las entidades de Villa Martelli y a las autoridades que vengan no por mi por ‘china’ por muchos años que estuvo al mando y respondieron todos fue un éxito y me ayudo pane que ya estaba enfermo y le doy las gracias por empujarme.

– ¿Cómo fue la experiencia de buscar espacios para exponer?

– Yo buscaba los espacios como me había enseñado en su momento ‘china’ que gracias a ella que me llevaba a todos lados todos hoy me conocen.

– ¿Cómo seleccionás los temas de las pinturas a exponer?

– La selección de cuadros va por la temática a mi por ejemplo me gusta que en una exposición haya diferentes técnicas y texturas por eso les digo según el lugar donde se exponga es libre o de un tema especifico no soy muy exigente en eso; les doy libertad y les doy a todos la oportunidad de exponer su arte.

– ¿Cómo pueden asociarse los interesados?

– Se pueden asociar llenando una planilla con sus datos personales y se les da un carnet con su nombre y foto y ya pueden ser parte de la asociación y se paga una cuota todos los meses y esa plata se utiliza para las Expo.

– ¿Cómo pueden aportar un espacio para las actividades de la asociación?

– Hoy por hoy no tenemos un espacio físico pero exponemos donde nos den la oportunidad.

– ¿Qué actividades realizan?

– Las actividades son talla en madera, la profesora se llama Alicia Gagliardino, y también está la profesora de dibujo y pintura que se llama Patricia Bosco (en este momento esta dando clases en el Club de Leones de Villa Martelli) y también tenemos el profesor de dibujo de pintura se llama Juan José da Cunha. Por ahora realizamos exposiciones, tenemos que juntar más socios y ya son 20 años que existe esta Asociación. Y yo que estoy asumiendo hace 5 años.