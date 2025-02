Scaloni, el intocable, también se equivoca

Escribe: Juan Carlos Fola (*)

Nadie en su sano juicio puede discutir que Lionel Scaloni ha hecho un trabajo extraordinario en la selección nacional argentina, donde ganó cuatro títulos, superando inclusive a Menotti y Bilardo ¡Y va por más!

Pero nadie es infalible, y resulta indispensable que el árbol no tape al bosque. En Qatar, el título obtenido ocultó algunas falencias importantes del DT. Por ejemplo. la más grave que fue sacar a Di María, porque en una final del mundo el jugador más valioso, después de Messi, debía estar en la cancha hasta que no pudiera caminar por el cansancio. Y otro error gravísimo fue poner a su Pezzella (hoy suplente en River), que cometió un foul ridículo en la última jugada contra Países Bajos, en la media luna y con el delantero de espaldas al arco. Nos costó caro, pero los penales lo salvaron. Hurgando podríamos encontrar más fallas, como pasa con todos los técnicos.

Si hasta el maestro José Pekerman carga en su mochila una falla garrafal, cuando en el mundial 2006 lo dejó a Messi en el banco para poner al ‘Jardinero’ Cruz. Terminamos quedando afuera contra los locales en la definición por penales. Ningún periodista le ha preguntado si se arrepintió, pero seguramente es algo que lo marcará negativamente para siempre.

Pero hete aquí que hoy lamentamos que un goleador formidable como Mateo Retegui juegue para Italia. Nadie discute que Lautaro y Julián son intocables en la selección, pero la pregunta es: ¿Quién es el tercer centrodelantero? A Castellanos, el pibe bonaerense (de San Fernando) le sacó ya diez goles en la tabla de goleadores. Giuliano Simeone no sé si es un 9 clásico pero no parece tener nivel de selección. ¿Beltrán, tampoco? ¿Qué otro?

Retegui la venía rompiendo en Tigre, donde terminó siendo el goleador del torneo en una seguidilla notable de goles. En ese momento, lo tantearon a Scaloni y dijo que no lo tenía en cuenta. Entonces el pibe hizo una elección razonable: jugar para Italia. De Tigre a la Azzurra.

El domingo Retegui hizo 4 goles contra el Verona. Es el capo cannoniere de la Liga Italiana con amplia ventaja. Lleva 20 goles en 24 partidos con el Atalanta. Pero juega para Italia.

Ya ganamos el mundial, dos copas América, una Finalissima. Pero a un año y medio del próximo mundial, vemos cómo uno de los 9 más temibles del mundo la rompe en Italia. Hoy por hoy hasta supera a Lautaro que además juega en un grande como el Inter.

A Scaloni ya le está sonando el teléfono hace rato. No tiene un sustituto a la dupla Lautaro Martínez – Julián Alvarez, y al que mejor juega y que nació en San Fernando (Zona Norte del Gran Buenos Aires), no lo puede llamar porque en su momento no lo tuvo en cuenta.

Errores tienen todos los DT, pero esto de Scaloni es imperdonable.

(*) Periodista