Reportaje a la escritora Graciela Amalfi

Por: Raúl Ezequiel Poletti

Graciela Amalfi, nacíó en Chivilcoy, pero vivió hasta los dieciocho años en Gorostiaga, un pueblo rural. Es escritora “Me gusta leer y escribir desde siempre. A los ocho años inventaba historias de animalitos y flores. En la década del 80 me instalé en Buenos Aires, donde me gradué de farmacéutica (UBA).

Durante mi adolescencia y mi juventud escribí muchos cuentos. A veces, se los leía a alguna amiga; otras, los dejaba guardados en una carpeta. En la época universitaria, mezclaba las palabras entre los vasos de precipitados, probetas y embudos. Asocio la mezcla de las sustancias químicas con la alquimia de la literatura. Por eso, no me resulta tan extraño que con mi profesión de grado me apasione escribir”, le contó Graciela a este medio.

Además, es promotora de lectura, narradora oral. Coordina el Club ‘Juntémonos a Escribir’, taller de escritura creativa (formato on line y presencial). Autogestiona la publicación y venta de sus libros. Participa en eventos culturales, ferias de libros, ferias artesanales, visita colegios…

En Colombia, la editorial ‘Enlace’ publica y difunde sus títulos en colegios de ese país, Perú y Ecuador.

Entre sus obras, se destacan: Des palabras armando; Kumiko, mujer sin tiempo; Amaneceres; Las aventuras de Cata y su abuela Lili ; La sopa mágica de piedra; Las madrugadas de Agustín; El cofre perdido; Las tardes de Lucía y Agustín; Noelia, la tortuga voladora.

– ¿Cómo empezaste en el mundo literario?

– Escribía desde que era muy chica. Pero el recorrido literario empezó cuando asistí a los primeros talleres literarios. Fui a varios. El que más me marcó por sus técnicas y aprendizaje fue el Taller de corte y corrección del escritor Marcelo di Marco. En el 2008 publiqué mis primeros cuentos en una antología con otros escritores, y así fui sumando antologías hasta publicar mi primeros cuentos en 2011.

– ¿Qué escritores leíste que te motivaron a ser escritora?

No sé si algún escritor en particular me motivó a ser escritora. Pero sí puedo decirte que entre mis preferidos están: García Márquez, Poe, Cortázar, Rulfo, Bradbury, Kafka, Liliana Heker, Virginia Woolf, Arlt… y la lista no termina nunca.

– ¿Qué te inspira para escribir?

No es que algo me inspire a escribir: necesito escribir. Escribir es parte de mi vida como leer, respirar, caminar. Si te referís a cómo creo una historia es a partir de un personaje que empiezo a descubrir, conocer, entender… me meto en su piel y sentimientos para lograr que aquello que le pase, lo sienta como que me sucede a mí. Necesito sentir las emociones de mi personaje para lograr que mi historia llegue al lector.

– ¿Cómo te dedicás en este mundo literario a mostrar tus creaciones?

– Muestro mis obras por medio de la participación en ferias culturales, del libro, de programas radiales y gráficos. Participar en ferias, me acerca al lector. Hay un feed back importante entre ambos. Me gusta escuchar la opinión de aquellos que eligen mi literatura.

– ¿Cómo es ser gestora de tus creaciones hacia un público diverso?

Mis obras van dirigidas a todas las edades. Si bien tengo publicados más libros infantiles. También la literatura juvenil y para adultos me produce mucho placer escribirla.

Escribo con el corazón, cuento las cosas más sencillas, las que nos identifican.

Los invito a entrar a mi página web: www.gracielaamalfi.com a seguirme en mi canal de YouTube y mis redes sociales.