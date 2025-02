¿Más inmobiliarias, más ventas? La realidad detrás de una tendencia que crece en Argentina y Uruguay

Por: Francisco Bosch, CEO y Co-founder de Miranda Bosch Real Estate & Art

Recientemente, durante una visita a Uruguay, me encontré con una escena que no pasó desapercibida: un terreno con seis carteles de inmobiliarias. Si bien este fenómeno no es totalmente extraño, fue una clara representación de una tendencia que observé con mis años de experiencia en el mercado inmobiliario: la multiplicidad de agentes involucrados en una propiedad.

Aunque pueda parecer lógico pensar que contar con más inmobiliarias aumenta las posibilidades de venta o alquiler, la realidad suele ser muy diferente. Esta práctica, lejos de ser un beneficio, genera complicaciones que terminan afectando al vendedor.

Cuando una propiedad está en manos de varias inmobiliarias, el enfoque se pierde. Cada agencia tiene su propio plan, estrategia, precio y forma de comunicar la propiedad. En lugar de colaborar, compiten entre sí, lo que termina creando un panorama desorganizado y perjudicial. Los compradores, al encontrarse con una propiedad repetidamente expuesta y manejada por distintas agencias, pueden interpretarla como difícil de vender o, incluso, como una propiedad que nadie quiere. Esta percepción, sin duda, afecta el valor que los interesados están dispuestos a ofrecer.

Es en este contexto donde la exclusividad se vuelve un factor crucial. Firmar un contrato exclusivo con una sola inmobiliaria asegura que haya una estrategia unificada y una comunicación clara. Esto no solo permite establecer un precio competitivo y coherente, sino también desarrollar una campaña de marketing sólida, adecuada y sin el riesgo de sobreexponer la propiedad.

La exclusividad permite que la inmobiliaria encargada se enfoque completamente en la propiedad, dedicando más recursos y tiempo a su promoción y buscando compradores calificados. La clave no es venderle a cualquiera, sino atraer a compradores serios y comprometidos, que están dispuestos a hacer una oferta justa.

Es importante aclarar que la exclusividad no significa cerrar la puerta a otras agencias. Si una inmobiliaria externa tiene un comprador interesado, puede mostrar la propiedad, y las comisiones se compartirán de forma justa y transparente. Sin embargo, todo se maneja a través de un único interlocutor, lo que asegura que la comunicación y la estrategia sean coherentes.

En nuestro caso, desde la firma trabajamos exclusivamente con contratos de exclusividad, tanto en Uruguay como en Argentina, convencidos de que esta es la única forma de otorgar a cada propiedad la atención y el valor que merece. En un mercado cada vez más competitivo, este enfoque no es solo recomendable, sino esencial.

En este negocio, como en tantos otros, menos es más. La exclusividad es la tendencia que garantiza ventas y alquileres exitosos, con el enfoque, la dedicación y el valor que cada propiedad de lujo requiere.