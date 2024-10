Julio Zamora: “Se privilegian algunos intereses y desfinancian otros como la educación universitaria”

Lo señaló el intendente de Tigre, respecto al Gobierno Nacional, en el marco de la tercera jornada del ciclo de charlas Ciudades Futuras organizado por el Municipio en el Museo de Arte Tigre (MAT). El encuentro tuvo como tópico la Economía Social y contó con las exposiciones del ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y el presidente del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia. Además, acompañaron representantes del sector político, privado, educativo, vecinos y vecinas.

Al pie de la nota usted podrá ver la entrevista al intendente Julio Zamora (recomendamos subir el volumen del audio del video).

En el MAT, el intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la tercera jornada del ciclo de charlas Ciudades Futuras, que tuvo como eje temático central la Economía Social. Durante el encuentro, impulsado por el Municipio, el jefe comunal enfatizó en que “estamos ante un Gobierno nacional que privilegia algunos intereses y desfinancia otros como la educación universitaria”.

Además, resaltó la importancia del diálogo con diferentes sectores para buscar horizontes comunes y criticó medidas impulsadas por el presidente de la Nación, Javier Milei: “Hubo un veto presidencial vinculado a la reforma previsional que implicaba un aumento para los jubilados. Todas esas cuestiones que tienen como barrera el ´no hay plata´, las tenemos que discutir. La matriz económica es una que se distribuye en base a intereses y este Gobierno tiene prioridades muy distintas. La política se trata de dónde ponemos el eje en nuestra sociedad”.

Luego, agregó: “El presidente del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Nacional, Agustín Salvia nos brindó una exposición en donde relató cuál fue la evolución de la pobreza en la Argentina y las posibles alternativas que tenemos. Por otro lado, Martín Guzmán señaló otro modelo de Argentina posible, otra economía para lograr integrar a la mayoría de la población y en donde el horizonte de futuro se vuelve mucho más integrador, en donde se incluyen a muchos argentinos que hoy la están pasando muy mal”.

La actividad comenzó con la apertura de Julio Zamora, quien agradeció el acompañamiento de los presentes, destacó la importancia de la actividad y resaltó que el horizonte económico es uno de los tantos posibles para evitar diferentes problemáticas sociales. Posteriormente, tomaron la palabra el investigador del CONICET, Agustín Salvia y el ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, quienes fueron los disertantes del panel.

“No hay manera de resolver el problema de la exclusión social y el desarrollo, si quienes crecen en nuestro país no tienen la posibilidad de educarse. No podemos pensar en la economía y la sociedad de forma separada, cuando pensamos el desarrollo económico nos referimos al desarrollo social y humano. En este encuentro, contamos con el tipo de diálogo que la Argentina necesita. Las políticas actuales a nivel nacional están aumentando la pobreza”, destacó Guzmán.

Una vez finalizada su exposición, Salvia, indicó: “Me parecen muy importante este tipo de encuentros porque debemos pensar cómo diseñamos el futuro. Estamos en plena crisis y la crisis abre oportunidades para generar iniciativas y mejorar las políticas de desarrollo económico y social. Más allá de que la economía siga mejorando y bajando la inflación, nos vamos a encontrar con un piso estructural de un 35% de pobreza más crónica, no hay política de inclusión para los segmentos más pobres. Necesitamos política de inversión, desarrollo científico, tecnológico y productivo. Todo lo contrario a lo que se está haciendo ahora”.

El ciclo Ciudades Futuras tiene como objetivo principal plantear desafíos y debatir problemáticas venideras que se presentan a nivel local, provincial y nacional. Se trata de un total de cuatro encuentros donde participan referentes de distintos sectores de la comunidad para profundizar en cada uno de los tópicos planteados.

En el encuentro estuvieron presentes autoridades y concejales del Municipio de Tigre: Gisela Zamora, Pedro Heyde, Gabriela Zamora, Jorge Fernández, Fernando Abramzon, Renso Heredia, Nadia Olivieri, Emiliano Mansilla, Alejandro Ríos, Federico Stachowiak, Miguel Escalante, Marilina Silva, Cecilia Ferreira, Guillermo Gómez y Adriana Paludi. También, acompañaron referentes políticos, de instituciones deportivas y el sector privado de la comunidad como Juan Zabaleta, Martín Palma, Roberto Nicoli, Raul Timerman y Daniel Szylder.