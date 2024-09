Capacitación para trabajar en los barrios sobre la prevención contra el Dengue

Con el objetivo de hacerle frente al mosquito Aedes Aegypti, la secretaría de Salud realizó el primer curso para más de 15 agentes del programa “Tigre Recicla” sobre cómo concientizar a vecinos y vecinas en la mantención de la higiene de sus casas. Esta política tiene como objetivo prevenir e informar a la comunidad sobre los diferentes peligros del Dengue.

El gobierno local comenzó con capacitaciones a representantes municipales sobre cómo prevenir, cuidar y concientizar a los vecinos sobre el dengue. Esto tiene como propósito redoblar esfuerzos para informar a los vecinos sobre la importancia de tomar medidas preventivas.

El Dengue, Chikunguña y Zika no se transmiten de persona a persona. El mosquito transmisor vive en ámbitos domésticos y no nace en el río. Su propagación se debe a la falta de saneamiento doméstico y comunitario. La forma más efectiva de combatirlo es eliminando sus criaderos para evitar que se reproduzca, porque sin mosquitos no puede haber transmisión.

Es importante que la comunidad se deshaga de cualquier objeto en desuso que pueda acumular agua, como: bidones, neumáticos viejos, latas, botellas y floreros. Los depósitos de agua de uso doméstico deben ser tapados herméticamente. Cualquier recipiente que pueda acumular agua dentro o fuera de una casa es un espacio donde el Aedes Aegypti puede nacer. Con media hora por semana que cada vecino dedique a la higiene de su hogar, se reducen las posibilidades de reproducción del mosquito.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) alertó acerca de un nuevo ciclo epidémico de dengue en la Región de las Américas. En la actualidad, los diez países más afectados por el dengue son Brasil, Paraguay, México, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Belice, Colombia, El Salvador y Guatemala. A su vez, la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de Salud nacional y bonaerense no recomiendan y desaconsejan la fumigación como método preventivo para el mosquito del dengue.

Recomendaciones útiles para el hogar:

-Poner boca abajo baldes, botellones y palanganas en uso.

-Tapar los tanques y recipientes que se usen para juntar agua.

-Eliminar o mantener bajo techo las cubiertas de auto que no se usen.

-Vaciar los colectores de agua del aire acondicionado.

-Utilizar tabletas y espirales repelentes dentro de la casa.

-Vaciar el agua de los platos que hay debajo de las macetas.

-Destapar los desagües de lluvia y canaletas del techo.

Ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse con el área de Medicina Preventiva a los teléfonos 5282-7538 / 5282-7555 o al correo electrónico: [email protected].