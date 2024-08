Entrega de lentes en la zona norte

Lo hicieron el Municipio de San Fernando, cuyo intendente es Juan Andreotti. Y el de Tigre, cuyo intendente es Julio Zamora

En el marco de la realización de controles visuales a niñas y niños en edad escolar, el Municipio organizó una visita al Hospital Oftalmológico para quienes asisten a clubes y sociedades de fomento del distrito, proveyendo pares de anteojos recetados a quienes lo necesitaran.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente Eva Andreotti, quien acompañó la actividad, expresó: “El Municipio realizó un estudio a más de 200 chicos y chicas de los clubes y sociedades de fomento de San Fernando. Pasaron por el Hospital Oftalmológico a realizar los controles y hoy vinieron junto a sus familias a retirar sus anteojos. Es muy importante hacerle los controles visuales a los chicos desde pequeños para que tengan un mejor desarrollo en el colegio”.

También estuvo presente la Subsecretaria de Salud, Claudia Regenjo, quien recordó: “El Hospital Oftalmológico ubicado en Necochea 1396, San Fernando, está abierto de lunes a viernes de 8 a 17 horas, tiene guardia las 24 horas y los vecinos pueden acercarse para solicitar un turno en el momento que lo necesiten”.

Los chicos que asistieron junto a sus familiares dijeron al recibir sus anteojos: “Están muy buenos; los voy a usar para leer y para escribir” y “Me van a servir de mucho, están buenísimos”.

(*) En General Pacheco, Julio Zamora realizó la entrega de nuevos pares de anteojos a estudiantes del distrito

En la Escuela Primaria N° 43 de General Pacheco, el intendente Julio Zamora encabezó el acto de entrega de 459 pares de anteojos a estudiantes de primer y sexto grado de establecimientos de gestión estatal de la ciudad. La iniciativa – enmarcada en el programa del Municipio “Para Verte Mejor” – ya lleva más de 750 lentes otorgados durante el 2024.

Al respecto, el jefe comunal destacó: “En primer lugar quiero expresar un agradecimiento profundo a las empresas Volkswagen y Óptica Visión Tigre. En conjunto permitimos que este programa se consolide en el tiempo, hace 15 años que se viene manteniendo con un total de 15.000 anteojos entregados. Agradecer también a los docentes, directores, que nos permiten entrar al colegio y poder hacer este relevamiento para los chicos de primer y sexto grado”.

Y agregó: “Estamos de alguna manera cogestionando una política pública que es de las más importantes que tiene el Municipio de Tigre, tiene que ver con la educación y con la salud, son dos áreas relevantes. También decir que junto con este abordaje trabajamos en la infraestructura escolar, en esta escuela hicimos un aula, refacciones de distintos tipos que hacen a lo cotidiano para seguir avanzando en materia educativa con asignaturas pendientes que todavía restan. Tenemos el oído bien atento a las demandas que nos plantean desde cada una de las instituciones”.

El jefe comunal, acompañado de la comunidad educativa y autoridades del Gobierno local, hizo entrega de los lentes a 18 escuelas primarias: N° 5; N° 7; N° 11; N°14; N° 18; N°20; N°26; N° 31; N° 35; N° 36; N° 40; N° 41; N° 43; N° 47; N° 50; N° 52; N° 53 y N° 54.

El subsecretario de Educación, Renso Heredia, señaló: “Es un programa muy característico y que también tiene mucha impronta en todas las escuelas. Primero tiene que ver con chequear a cada uno de los niños y posteriormente prescribir los anteojos correspondientes. Hay una articulación valiosa desde el área de Salud del Municipio, la Provincia de Buenos Aires y el sector privado, como lo es Volkswagen”.

Por su parte, Daniela Frías, vicedirectora de la Escuela Primaria N° 43, sostuvo: “Es un programa el cual lleva anteojos a los chicos que no tienen la posibilidad de hacerse los estudios. La iniciativa se lleva bien, las familias lo recepcionan bien, y también es bueno detectar con anticipación a aquellos chicos que necesitan la utilización de lentes porque también se les agiliza en el estudio. A las familias les agiliza esto de no ir a solicitar los turnos, que a veces no se puede por cuestiones de tiempo. ‘Para Verte Mejor’ es impulsado por el Municipio de Tigre y se realiza en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE), que tiene el propósito de asistir a aquellos alumnos y alumnas que cuentan con dificultades en la visión”.