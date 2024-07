Efemérides paceña del 15 de julio de 2000

Cuando el intendente de José C. Paz y el Alcalde de Oñati firmaron hermanamiento entre ambos municipios, pueblos hermanados por la figura de don José Vicente Altube

El 15 de julio de 2000, en la ciudad de Oñati, provincia de Guipúzcoa, País Vasco, España, el alcalde de Oñati Angel María Iturbe y el intendente de José C. Paz Mario Alberto Ishii, firmaron el Hermanamiento entre ambos municipios, pueblos hermanados por la figura de Don José Vicente Altube.

La historia de la unión entre estos pueblos, tal cual lo redacta el director e historiador del Museo Histórico de José C. Paz “José Altube”, Alberto Fernández, comienza en mayo de 1994, cuando Irma y Nelly Altube, Eulogia Panigo, Juan José y Julio Romano, nietos de José Vicente Altube, en nombre de todos los descendientes del fundador de José C. Paz, viajaron a la tierra natal de su abuelo para rendirle un homenaje. Allí en la casa donde nació José V. Altube, en el caserío de Zugastegui, barrio de Zubillaga, colocaron una placa recordando la visita.

Durante su estadía los nietos visitaron a una prima, bisnieta de Santiago de Altube, tío de José Vicente; la iglesia donde fue bautizado, la de San Miguel; el Santuario de Nuestra Señora de Arantzazú, entre otros. Fueron recibidos por el alcalde de Oñati, don Ángel María Iturbe, y este encuentro dio origen a una relación de acercamiento entre el ayuntamiento de Oñati y la ciudad de José C. Paz, ciudad fundada por el oñatierra José Vicente Altube, comenzando a gestarse la idea de un “Hermanamiento” entre ambos pueblos.

Al año siguiente, un descendiente de Félix Altube visitó Oñati y sugirió que allí se juntasen los descendientes de los seis hermanos Altube -José Miguel (papá de José Vicente), Santiago, Félix, Miguel, Pedro y Fernando- que habían emigrado hacia América después de las guerras carlistas. La idea prosperó y el 20 de septiembre de 1997 allí se encontraron varios Altubes, unos residentes en el País Vasco, otros venidos de Argentina, Estados Unidos y Francia, colocando una nueva placa en la casa natal recordando el encuentro.

Nuevamente allí estuvieron nietos de José Vicente y en ese mismo año el alcalde de Oñati, don Angel María Iturbe, visitó José C. Paz con motivo de celebrarse el Centenario del pueblo fundado por José V Altube. En ambos encuentros la idea del “Hermanamiento” continuó madurando.

El Alcalde y la comitiva que llegó de Oñati cumplieron un amplio programa social en la comunidad de José C. Paz, con la participación de autoridades municipales, instituciones y vecinos en general.

Fueron agasajados con un gran asado criollo en las instalaciones del Club Atlético “El Porvenir”, compartiendo la mesa principal el alcalde con el secretario de gobierno, concejales y otras autoridades municipales de aquella época; el cura párroco, R. P. José María Aguirre; autoridades institucionales y una gran concurrencia de antiguos vecinos. En el agasajo se brindaron danzas típicas a cargo de los conjuntos de baile del Club “El Porvenir”.

En otra jornada fueron agasajados en el Museo Histórico de José C. Paz, recorriendo las instalaciones del mismo y la historia del pueblo fundado por Altube; en esa noche el Coro Polifónico de José C Paz les ofreció en la galería del Museo, parte de su repertorio. Después de las palabras de rigor, se intercambiaron regalos, obsequiando el alcalde al Museo un bajorrelieve con los escudos de Oñati y José C. Paz; a su vez el alcalde recibió un poncho por parte del Museo y un plato del Coro Polifónico. Posteriormente se compartieron unas ricas empanadas criollas regadas por un buen tinto.

Al comenzar el siglo XXI, el alcalde Angel María Iturbe le escribía una carta al Intendente de José C. Paz, Mario Alberto Ishii, donde le expresaba su deseo de “hermanar ambos pueblos”, hermanamiento que el ayuntamiento de Oñati calificó como de “Histórico, dado que la actual ciudad de José C. Paz fue fundada por un hijo de Oñati”. Con respuesta favorable del intendente paceño se programó el acto formal de Hermanamiento para el mes de julio de 2000.

Hacia Oñati viajaron el Intendente de José C. Paz, Mario Alberto Ishii, los secretarios de Gobierno y Obras y Servicios, Rubén Caporaletti y Oscar B. Pérez, nietas y descendientes de José Vicente Altube y representantes del Museo Histórico “José Altube”, del Coro Polifónico, del Centro Vasco Toki Eder y del Club Atlético El Porvenir.

El 15 de julio de 2000, se realizó el acto formal del Hermanamiento que comenzó a las 11,00 horas, cuando el Alcalde de Oñati, don Angel María Iturbe, le entregó las llaves de la ciudad al intendente de José C. Paz, don Mario Alberto Ishii.

Después de las palabras de bienvenida, se reunieron en el salón de actos de la Universidad, para la lectura y firma del Acta de Hermanamiento que expresa:

“Vista la voluntad general de reforzar los lazos de unión en un espíritu de paz y de amistad y aprovechando el reciente centenario de la fundación de José C. Paz en la que, entre otros, participó José Vicente Altube, natural de Oñati, el Ayuntamiento de esta villa reunido en pleno, en sesión solemne celebrada el 27 de abril de 2000, acuerda suscribir el presente documento cuyo principal objetivo es hermanar a la ciudad de José C. Paz con la Muy Noble y leal de Oñati. Ambos pueblos manifiestan ahora su voluntad de ayudarse, aprender uno del otro y establecer lazos de amistad con el mejor deseo de entendimiento mutuo. Asimismo, se esforzarán en aprovechar las posibilidades que pudieran brindarse para establecer relaciones entre los grupos culturales y de estudiantes, así como entre otros colectivos de vecinos y expertos en diferentes actividades de ambas ciudades hermanas. José C. Paz y Oñati esperan que el presente documento sirva especialmente para crear una profunda amistad y conocimiento entre ambos pueblos, en señal de la fraternidad y solidaridad entre los pueblos. Dado en la Muy Noble y leal Villa de Oñati, a quince de julio de dos mil”.

Firmada el acta por ambos intendentes y después de la entrega de presentes entre ambas delegaciones, las autoridades y delegaciones se trasladaron a Santa Ana, donde se descubrió una nueva placa en el Monumento de los Hermanamientos. Esta placa es una réplica del Escudo de José C. Paz sobre una base de piedra granítica.

Continuó la jornada con un almuerzo y por la tarde se realizó un acto cultural con la participación del Coro Polifónico de José C. Paz y el Coro de Oñati, con el cual se dio por finalizado los actos programados por el Hermanamiento entre ambos municipios.