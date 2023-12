La campeona mundial de K-1 es de Malvinas Argentinas

Sabrina Flores es de la ciudad de Grand Bourg. Se transformó en campeona mundial de K-1 semiprofesional en el Campeonato Panamericano de la WKF que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.

Sabrina Flores se consagró campeona mundial de K-1 semiprofesional en el Campeonato Panamericano organizado por la WKF, que se realizó en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires, del 22 al 25 de noviembre.

“Estoy feliz, fue una experiencia única. Estoy muy agradecida con el Municipio y con tanta gente que me apoya y me ha ayudado tanto. Mantenerse económicamente es muy difícil porque es todo amateur. El apoyo y la mano que me dan siempre, lo agradeceré eternamente”, aseguró la deportista.

Sabrina es de la ciudad de Grand Bourg, lugar donde tiene su gimnasio. Conquistó el título mundial tras 5 rounds, contra la múltiple campeona austríaca, Alexandra Petre.

El K-1 combina las técnicas del Taekwondo, Kickboxing y Boxeo.

“Esta es mi elección de vida, mi pasión. Si tienen ganas y un sueño, llévenlo adelante, porque se puede hacer realidad. Si yo pude, ustedes también”, finalizó la representante malvinense.