Nardini y Vivona recorrieron los avances de obra en la Escuela Secundaria Nº 26 de Grand Bourg

El intendente Leo Nardini y el diputado provincial Luis Vivona, recorrieron la obra de ampliación que se lleva adelante en la Escuela Nº 26 de Grand Bourg, ubicada en Nicolás Mascardi 866.

Allí se ejecuta la construcción de tres nuevas aulas en planta alta, sobre una estructura resistente ya existente, con criterios de habitabilidad, funcionalidad y eficiencia energética. El proyecto busca optimizar los espacios de aprendizaje y responder a la creciente demanda de matrícula en la institución, que hoy cuenta con más de 640 estudiantes.

La intervención contempla ambientes con ventilación e iluminación natural adecuadas, circulaciones eficientes y una estética uniforme con el edificio existente. El financiamiento proviene del Fondo Educativo, herramienta que permite a las instituciones proponer y ejecutar obras orientadas al desarrollo educativo mediante gestiones conjuntas entre las escuelas y el gobierno local.

Durante la recorrida, Nardini destacó el impacto inmediato de la obra: “Estas tres aulas nuevas, equipadas con aire acondicionado frío-calor, van a estar listas para que los chicos y docentes las utilicen desde el lunes, aprovechando el receso invernal para terminar los últimos detalles. Nos permite que los alumnos de quinto y sexto año estén distribuidos de mejor manera, más cómodos, y que puedan estudiar mejor”.

En el encuentro también participaron referentes del centro de estudiantes, quienes compartieron cómo, además de involucrarse en la vida educativa de su institución, forman parte de distintas propuestas deportivas y culturales impulsadas por el municipio. Sobre este aspecto, Nardini subrayó: “Nos pone muy contentos poder charlar con los referentes de los centros de estudiantes, que además nos contaron sobre su participación en las Olimpiadas Malvinenses”.

Finalmente, Nardini sintetizó el sentido de la gestión: “Todo esto, las obras de infraestructura y las políticas deportivas y culturales de forma complementaria, son las que nos permiten integrarnos más como comunidad y optimizar los recursos de manera eficiente para seguir creciendo”.