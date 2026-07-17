Formación Laboral en acción

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Estudiantes del CFP 401 y CFL 402 ponen en marcha aerogeneradores y recuperan espacios en la Ciudad del Aprendizaje

La Formación Laboral vuelve a ser protagonista en José C. Paz. Con el trabajo conjunto de estudiantes, docentes y cooperadoras, el CFP 401 y el CFL 402 concretaron dos nuevos hitos dentro del proyecto de la Ciudad del Aprendizaje: la puesta en funcionamiento de aerogeneradores y la puesta en valor de los espacios de ingreso.

(*) ENERGIA. TRABAJO y COMUNIDAD

Los aerogeneradores adquiridos por las Cooperadoras del CFP 401 y del CFL 402 ya se encuentran colocados y funcionando. Fueron instalados con el trabajo y la colaboración directa de los estudiantes de ambas instituciones durante el ciclo 2025/2026, cumpliendo así un objetivo que une formación técnica, sustentabilidad y compromiso social.

Esta iniciativa permite a los alumnos aplicar en territorio real los contenidos aprendidos en el aula: energías renovables, electricidad, montaje y mantenimiento. Aprender haciendo, con un impacto concreto para toda la comunidad educativa.

(*) ESPACIOS QUE ENSEÑAN

En paralelo, se realizaron tareas de mejoramiento y pintura en las áreas de entrada y en la cartelera de EFEMÉRIDES de ambas instituciones. Renovar esos espacios es también parte de formar: cuidar lo común, fortalecer la identidad institucional y generar ambientes que inviten a aprender.

(*) UN PROYECTO con HISTORIA

Cabe destacar que MARIO ALBERTO ISHII, actual Senador y Vicepresidente de la Cámara, Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO e Intendente en uso de licencia, fue pionero en el año 2000 en impulsar la FORMACIÓN LABORAL en el distrito. Su visión sentó las bases para que hoy la Ciudad del Aprendizaje siga creciendo con obras concretas y con el protagonismo de los estudiantes extendida en universidades nacionales y extranjeras en el modernisimo POLO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL.

Cada obra terminada es una competencia más desarrollada, un oficio más aprendido y un paso más hacia una educación que vincula escuela, trabajo y comunidad.