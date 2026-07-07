Actividades deportivas en plazas y paseos públicos de todo el distrito

El Municipio posee una grilla de actividades al aire libre que incluye Funcional, Running Fit, Mix Dance y Yoga. Las clases son libres y gratuitas y no requieren inscripción previa.

Con el objetivo de seguir promoviendo hábitos saludables y el uso recreativo del espacio público, la Municipalidad de San Isidro lleva adelante un programa de actividades deportivas gratuitas. Las propuestas se dictan semanalmente en plazas y paseos del distrito, brindando a los vecinos una alternativa cercana, guiada por profesores de la Subsecretaría de Deportes y sin necesidad de inscripción previa.

El programa está pensado tanto para quienes buscan iniciarse en la actividad física como para deportistas con más experiencia, adaptando disciplinas dinámicas o de relajación según los intereses de cada participante.

Las propuestas son:

-Funcional: rutinas de entrenamiento para mayores de 18 años de todos los niveles. El entrenamiento funcional trabaja el cuerpo de manera integral, combinando movimientos naturales que fortalecen músculos y articulaciones en simultáneo. Se utilizan elementos como pesas rusas, barras y bandas elásticas.

-Running Fit: es un entrenamiento funcional orientado al running que trabaja fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad articular. Se entrena con el peso corporal, sin equipamiento especial, y está adaptado a todos los niveles. Solo necesitás traer una colchoneta y agua. Correr ayuda a dejar atrás las tensiones segregando endorfinas. La carrera aporta fondo y agilidad.

-Mix Dance: es una clase de baile aeróbico que combina cumbia, reggaetón, salsa, bachata, urbano y más. Una actividad divertida, de bajo impacto y apta para toda la familia, sin importar el nivel ni la experiencia previa.

-Yoga: es una disciplina que integra cuerpo y mente, orientada a la relajación, la respiración consciente y la reducción del estrés. Una práctica accesible para cualquier nivel que invita a reconectar con uno mismo.

Para ver la grilla completa con días, lugares y horarios de cada actividad, ingresar a: https://www.sanisidro.gob.ar/propuestasenespaciospublicos

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Deportes al 4512-3357/8 o escribir por correo electrónico a [email protected].