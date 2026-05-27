Se formalizó una nueva entrega de material lúdico a través del programa “Vení y Juguemos Juntos” del Municipio 

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó la actividad en el Jardín de Infantes N° 915, con el propósito de continuar fortaleciendo a las infancias. Se trata de una iniciativa donde, además, se realizan talleres de capacitación destinados a la comunidad educativa.

El Municipio de Tigre continúa fortaleciendo la primera infancia a través del programa “Vení y Juguemos Juntos”. En ese marco, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó el encuentro en el Jardín N° 915 del barrio Las Tunas, localidad de General Pacheco. La comuna entregó elementos de plaza blanda al espacio.

“Se trata de un jardín muy importante para la comunidad. Es una oportunidad más que tenemos para dialogar con las autoridades comprendiendo la complejidad del momento que atraviesa la sociedad”, destacó Gisela Zamora.

La iniciativa está enmarcada en el programa “Redes para el cuidado de la Primera Infancia”, donde se fomenta el desarrollo comunitario a través de la entrega de materiales de plaza blanda a centros educativos y jardines. También, se realizan talleres de capacitación para familias y cuerpo docente.

La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, destacó: “Continuamos fortaleciendo los espacios que transitan los niños y niñas de la comunidad, tal como lo piden Julio y Gisela Zamora. Todas las políticas públicas del Municipio de Tigre tienen que ver con haber captado una necesidad y trabajar sobre solucionarla”.

La secretaria y su equipo de trabajo recorrieron el establecimiento educativo y dialogaron con el cuerpo directivo y docente, con quienes se interiorizó en las necesidades del espacio.