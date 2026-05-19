Mario Ishii propuso declarar la emergencia humanitaria y sanitaria

El vicepresidente del senado provincial, intendente de José C. Paz en uso de licencia y y Vicepresidente de las Ciudades de Aprendizaje (UNESCO), Mario Alberto Ishii, hizo estas declaraciones:

“Hice un proyecto de ley que está a favor de resguardar la vida de las personas. Por eso propuse declarar la emergencia humanitaria y sanitaria. Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la obligación de actuar y dar respuestas.

No se puede llegar al invierno con hospitales y centros de salud colapsados, sin vacunas, sin insumos, sin medicamentos, con falta de profesionales y sin camas suficientes para atender a la población. El programa IRAB todavía no llegó y el Programa Remediar de Nación tampoco está llegando como corresponde a los centros de salud.

Como consecuencia de la falta de vacunas y de insumos básicos, solamente se pudo vacunar al 10% de la población. Es un hecho histórico y extremadamente grave que las vacunas no estén llegando cuando el invierno ya se aproxima y las enfermedades respiratorias comienzan a multiplicarse.

A esto se suma otra realidad que muchos prefieren callar: la crisis de salud mental. Hoy tampoco se está dando respuesta suficiente en atención psicológica y psiquiátrica, mientras aumentan los cuadros de depresión, consumo problemático y suicidios en todo el país y especialmente en la Provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, las intendencias reciben menos coparticipación y cada vez más responsabilidades para contener una demanda social y sanitaria que crece todos los días. Hay obligaciones que corresponden a Nación y a Provincia, y no pueden seguir descargándose sobre los municipios sin recursos.

Querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales. No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar hacerse cargo. La gente no necesita relatos ni excusas: necesita vacunas, medicamentos, médicos, atención en salud mental y respuestas urgentes para proteger su vida”.