Con la presencia de centenares de vecinos, el Municipio organizó una nueva jornada de “La Nocturna Peña” en Tigre centro
El Gobierno local llevó adelante un nuevo encuentro donde la comunidad pudo gozar de shows en vivo y una noche a pura tradición. El objetivo del ciclo es continuar acercando el folclore a más vecinos y vecinas del partido.
El Municipio de Tigre llevó a cabo una nueva edición del programa “La Nocturna Peña” en el Salón de los Bomberos Voluntarios de Tigre. Más de 400 vecinos y vecinas disfrutaron de la iniciativa itinerante, con entrada totalmente libre y gratuita, que apunta a seguir promoviendo la cultura popular por todo el distrito de forma libre y gratuita.
Durante el evento, los presentes pudieron disfrutar de shows en vivo de artistas locales. Participaron las bandas: La 5° Pata; Geronimo Ferreiro; Los Jovenes Musiqueros y el Ballet Paihuén.
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