Accidente en Colombia: Ishii mandó sus condolencias al país hermano

El actual Vicepresidente Primero de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO e intendente, en uso de licencia, de José C. Paz, Mario Alberto Ishii envió sus condolencias y proximidad con el pueblo colombiano por la tremenda tragedia que enluta en estos momentos.

(Fuente: Tiempo Provincial) La nota fue enviada a la embajada de Colombia en la República Argentina y al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Presidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje de Colombia.

LA TRAGEDIA: Al menos 68 militares y policías murieron en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia reciente de Colombia, según un nuevo balance el martes 24 de Marzo, del siniestro atribuido por el gobierno a una aeronave “chatarra” donada por Estados Unidos.

El avión Hércules adquirido en 2020 se precipitó a tierra el lunes a un kilómetro de la pista de la que despegó en el amazónico municipio de Puerto Leguizamo, cerca de la frontera con Perú.

La aeronave transportaba 128 ocupantes según el balance más reciente, aunque las cifras todavía están siendo consolidadas.

El accidente aún en investigación deja más de medio centenar de heridos, además de pobladores que acudieron para intentar rescatar a los sobrevivientes en medio de las llamas.

Las autoridades también informaron sobre un militar desaparecido.

El presidente Gustavo Petro señala a su antecesor Iván Duque (2018-2022) por haber recibido un avión “chatarra” fabricado en 1983 por Estados Unidos.

“¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería?”, escribió en X y aseguró haber solicitado hace un año el reemplazo de los Hércules.