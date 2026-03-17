Fortalecimiento educativo: el Municipio de Tigre formalizó la entrega de kits a estudiantes de Ricardo Rojas

El Gobierno distrital entregó elementos útiles a la Escuela Técnica N° 2 de dicha localidad con el objetivo de contribuir en el desarrollo del aprendizaje mediante ítems para prácticas profesionales. En total, se otorgaron más de 1.100 kits a distintos establecimientos educativos técnicos en todo el distrito.

Autoridades del Municipio de Tigre encabezadas por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron de la entrega de 160 kits de dibujo a estudiantes de la Escuela Técnica N° 2 de Ricardo Rojas.

“Es importante como Municipio que estemos cerca de la comunidad con acciones concretas. Seguimos trabajando por una educación digna ya que sabemos el contexto económico que estamos atravesando. En total entregamos más de 1.100 kits a todas las escuelas técnicas del distrito”, destacó la funcionaria.

Los kits entregados incluyen: tablero de dibujo técnico, escuadras de distintos tamaños, lápices de distintas graduaciones, hojas, cuadernos y gomas de borrar.

Los recursos otorgados tienen como finalidad contribuir en el desarrollo de los estudiantes y fortalecer el conocimiento de la comunidad a través de elementos que les permitan ejecutar tareas profesionales durante la etapa de aprendizaje.

Por su parte, el director del establecimiento, Omar Peñate, indicó: “Es una sorpresa para nosotros, más en estos tiempos. En 44 años de servicio nunca tuvimos este tipo de acompañamiento. Los alumnos tienen que comenzar la carrera de técnicos y necesitan el equipamiento. Hace poco, la escuela tuvo una ampliación que nos permitió aumentar la cantidad de alumnos y cursos de formación profesional que dictamos”.