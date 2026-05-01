30 de abril de 1974. Un día clave

Juan Domingo Perón inaugura los CURSOS de capacitación sindical en la CGT

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Ese día Juan Domingo Perón dio uno de sus últimos discursos públicos. Fue en la sede de la Confederación General del Trabajo para inaugurar los “Cursos de Capacitación a Nivel Superior” para dirigentes sindicales.

Arrancó expresando que las organizaciones sindicales no valen por la cantidad de cotizantes, sino por la calidad de los dirigentes que las conducen.

“Hablar de las escuelas sindicales es hablar de la cualificación, de la dirección y conducción de los gremios adheridos a la CGT”.

Recordó que ya había dicho lo mismo hacía treinta años en la primitiva Confederación del Trabajo, cuando era pequeña y sin organización suficiente. Destacó que en esos años se pasó a una organización multitudinaria con dirigentes formados en las escuelas sindicales de sus primeros gobiernos.

El discurso se tituló oficialmente: “Discurso del Presidente de la Nación al inaugurar en la CGT los cursos de capacitación a nivel superior. 30 de abril de 1974″

La Secretaría de Prensa y Difusión lo editó como “Perón habla a los trabajadores”

Era clave en su plan de “Pacto Social” y de Unidad Nacional, nada más actual y perenne que nunca HOY.