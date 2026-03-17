El Grupo ‘Tres Legados’ de Alcohólicos Anónimos convoca a una Reunión Pública

El jueves 26 de Marzo, a las 19 hs., el Grupo Tres Legados, de Alcohólicos Anónimos, ha organizado una Reunión Pública con entrada libre y gratuita con el fin de tratar y analizar temas referidos al alcoholismo en general y su recuperación. La reunión se realizará en la Parroquia Virgen de las Gracias, Posadas 777, Villa Martelli.

En este encuentro habrá un panel de oradores que estará representado por un miembro de Alcohólicos Anónimos, otro de Al-Anon, un Profesional de la Salud y un Miembro del Clero.

Una vez finalizada la exposición, los asistentes podrán formular todo tipo de preguntas. El objetivo final de la reunión será transmitir un mensaje de “Esperanza y Fe” en la recuperación de los enfermos de alcoholismo.

Se aclara que se informará acerca del funcionamiento y del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos a todas aquellas personas que sufren aún este problema y también a familiares, amigos, hijos de alcohólicos, y público en general.

Por otra parte, también se informa que el grupo se reúne los días lunes y jueves de 19:00 a 21:00 hs., en la Parroquia Virgen de las Gracias, Posadas 777, Villa Martelli. Las reuniones son cerradas y anónimas.

El alcoholismo es una enfermedad… Infórmese: 11 5469-1505.