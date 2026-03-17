Espectáculos Teatrales

miércoles, marzo 18, 2026
Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Cartelera del 20, 21 y 22 de Marzo

Viernes 21 hs: “El círculo de tiza” de Li Qianfu, en versión de Bertolt Brecht. Dirección Roberto Aguirre.
Sábado 19 hs: “La Madre” de Máximo Gorki, en versión de Bertolt Brecht. Dirección Roberto Aguirre.
Sábado 21,30 hs: “Derrame” de Susana Torres Molina. Dirección Roberto Aguirre.
Domingo 20 hs: “Esta noche se improvisa” de Luigi Pirandello (adaptación). Dirección Roberto Aguirre.

* Teatro de Repertorio, Melo 1756, Vicente López
Reservas 1171101756