Tigre: escapadas imperdibles para un fin de semana distinto

El turismo en Tigre explotó de forma silenciosa. Lo que hasta hace pocos años era visto como una excursión de domingo para turistas porteños hoy se convirtió en uno de los destinos más buscados del Conurbano bonaerense y provincias vecinas.

Tigre no solo ofrece naturaleza, historia y paisaje, sino una mezcla de experiencias que pocos imaginan a tan corta distancia. Desde paseos náuticos por el Delta hasta mercados ancestrales y museos de renombre. La combinación de turismo y naturaleza genera un cóctel tan poderoso que turistas de todo el país y del extranjero lo colocan como parada obligatoria en su visita a Buenos Aires.

Lo que muchos no saben es que detrás de cada muelle, cada paseo en lancha y cada puesto de artesanías hay una historia que alimenta la leyenda de Tigre como un destino casi mítico para escapadas cortas o largas.



¿Qué es Tigre y por qué el turismo explotó en los últimos años?

Tigre es una ciudad ubicada a poco más de 30 kilómetros del centro de la Ciudad de Buenos Aires, situada donde el Delta del Paraná despliega un laberinto de canales e islas que parecen salir de una postal viviente.

La cercanía con la capital, combinada con una enorme oferta de actividades al aire libre, lo transformó en un imán para viajeros que buscan naturaleza, calma y experiencias distintas sin cruzar la frontera del país.

Según datos oficiales, Tigre recibe tanto visitantes argentinos como extranjeros durante todo el año, con un flujo relevante de personas que priorizan recorridos fluviales, mercados y actividades culturales.

¿Qué actividades imperdibles ofrece Tigre para el turismo?

El abanico de opciones es más amplio de lo que muchos imaginan. Desde paseos tranquilos hasta excursiones aventureras, Tigre pone sobre la mesa una experiencia turística variada y auténtica.



¿Qué es navegar el Delta y por qué es un clásico?

Navegar el Delta del Tigre es la actividad que define el turismo en esta región. Consiste en recorrer en barco el conjunto de islas, canales y ramificaciones del río que forman una red natural única.

Aunque el agua del Delta no es mar, su extensión y belleza rivalizan con muchos destinos costeros, senderos acuáticos que pueden explorarse en lancha, kayak o catamarán, rodeados de flora, fauna y construcciones sobre pilotes que parecen cuentos flotantes.



¿Qué es el Puerto de Frutos y por qué es tan popular?

El Puerto de Frutos es un mercado emblemático a orillas del río Luján. Originalmente un punto de comercio de frutas, hoy es un paseo con puestos de artesanías, muebles de mimbre, decoración, productos regionales y delicias locales.

Caminarlo es una experiencia sensorial con colores, sabores y sonidos que combinan lo tradicional con lo contemporáneo. Muchos visitantes lo eligen para compras únicas y souvenirs.



¿Qué lugares culturales merece visitar un viajero?

Tigre también brilla en cultura. El Museo de Arte Tigre, ubicado junto al río, es una joya arquitectónica y cultural que exhibe arte argentino de los siglos XIX y XX, alojado en un edificio histórico que vale la pena conocer.



¿Qué rol juega el Paseo Victorica?

Paseo Victorica es la avenida ribereña por excelencia, ideal para recorrer a pie o en bicicleta. Desde ahí se accede a bares, restaurantes, murales y puntos panorámicos, convirtiéndolo en un punto central para sentir la vida local.



¿Quiénes visitan Tigre y cómo se trasladan al destino?

El turismo en Tigre es tan diverso como sus visitantes. Familias, parejas, jóvenes y mayores viajan tanto en excursiones de un día como en estancias más largas. Muchos llegan en auto propio, mientras que otros prefieren opciones económicas como el tren desde Retiro. El trayecto puede incluir luego un paseo en lancha o catamarán desde la Estación Fluvial, que es la base para explorar el Delta.

¿Qué experiencias únicas ofrece Tigre más allá del paseo clásico?

Además de los clásicos paseos en barco, Tigre propone experiencias un poco más alternativas:

Safari Náutico por la reserva natural del Delta, ideal para observar fauna y rincones menos transitados;

Tours guiados que combinan historia local, arquitectura y naturaleza;

Visitas a festivales culturales o gastronómicos según temporada.



¿Cuándo conviene visitar Tigre para turismo?

El clima y la temporada también influyen. Muchos visitantes eligen primavera y verano para disfrutar del Delta y las actividades acuáticas, pero Tigre tiene encanto los 365 días del año, otoño e invierno ofrecen paisajes distintos, más íntimos y con menos afluencia de turistas.

La elección depende del estilo de viaje, quienes buscan mayor movimiento social eligen temporada alta; quienes priorizan tranquilidad optan por días más fríos. La elección depende del estilo de viaje, quienes buscan mayor movimiento social eligen temporada alta; quienes priorizan tranquilidad optan por días más fríos.

FUENTE: IProfesional