Con la mujer como protagonista, se realizó un concierto en el Teatro Pepe Soriano del Municipio de Tigre

En Benavídez, el Gobierno local realizó un evento para conmemorar y agasajar a las vecinas, en el marco del Mes de la Mujer. Allí, disfrutaron de un espectáculo musical en vivo por parte del Trío de Tenores “A Viva Voce”, en una velada cargada de emoción

El Municipio de Tigre llevó adelante un concierto en el Teatro Pepe Soriano, con el objetivo de agasajar a las mujeres. La comunidad pudo disfrutar de un concierto musical de calidad en vivo.

“Vivimos el concierto en vivo de “A viva voce”, un concierto en homenaje a las mujeres. Sabemos que hoy no es un día de celebración, sino de conmemoración, siempre luchando por la equidad, por la igualdad”, destacó la concejala Marilina Silva.

El Teatro Municipal Pepe Soriano cuenta con una sala con capacidad para 300 personas, un escenario de 100 m2, dos camarines con baño para los artistas y un anfiteatro en su exterior. Incluye, además, butacas diferenciadas para personas con sobrepeso; un lugar con sonido especial para hipoacúsicos; ascensor especial para silla de ruedas; un área técnica con una cabina de luz y sonido, y otra de proyección para la exhibición de películas.

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