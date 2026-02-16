Para disfrutar un paseo frente al río…

En Vicente López, el Paseo de la Costa es el lugar ideal donde se puede caminar, andar en bicicleta o en skate y disfrutar del paseo con mascotas, en un entorno más tranquilo y seguro frente al río.

Las autoridades recuerdan que en el paseo costero está prohibido ingresar al río, realizar fogatas o acampar, con el objetivo de preservar el espacio y garantizar la seguridad de quienes lo visitan.

Vicente López es un barrio que se destaca por su abundante naturaleza, amplios espacios verdes y una experiencia única a lo largo de su costa pública. El recorrido se extiende desde Hipólito Yrigoyen hasta la avenida General Paz y ofrece una pasarela ideal para caminar y disfrutar del río.

Además, cuenta con una bicisenda y una variedad de áreas diseñadas para la práctica de deportes, como vóley, fútbol, tenis, ping pong, calistenia y BMX. También hay estaciones de ejercicios y áreas de juegos para los más chicos.

Para quienes buscan conectar aún más con la naturaleza, se puede visitar el Observatorio de Aves, disfrutar las plazoletas o simplemente relajarte mientras se contempla el río desde el muelle, el mirador o el faro. Para quienes tienen mascotas, pueden visitar el canil con estaciones de ejercicios ubicado en Av. San Martín y el río.

Durante los fines de semana la circulación vehicular se encuentra restringida sentido a Provincia y solo se está habilitada sentido a Capital.

Para llegar al Paseo de la Costa, hay diversas opciones de transporte: se puede ir en auto, moto, bicicleta, caminando o usar el transporte público, ya sea el tren o el colectivo.

(*) Fuente: María Laura Ruberto. Canal 26