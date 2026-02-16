lunes, febrero 16, 2026
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Noticias Turismo Vicente López 

Para disfrutar un paseo frente al río…

Redacción Periódico Para Todos

En Vicente López, el Paseo de la Costa es el lugar ideal donde se puede caminar, andar en bicicleta o en skate y disfrutar del paseo con mascotas, en un entorno más tranquilo y seguro frente al río.

Las autoridades recuerdan que en el paseo costero está prohibido ingresar al río, realizar fogatas o acampar, con el objetivo de preservar el espacio y garantizar la seguridad de quienes lo visitan.

Vicente López es un barrio que se destaca por su abundante naturaleza, amplios espacios verdes y una experiencia única a lo largo de su costa pública. El recorrido se extiende desde Hipólito Yrigoyen hasta la avenida General Paz y ofrece una pasarela ideal para caminar y disfrutar del río.

Además, cuenta con una bicisenda y una variedad de áreas diseñadas para la práctica de deportes, como vóley, fútbol, tenis, ping pong, calistenia y BMX. También hay estaciones de ejercicios y áreas de juegos para los más chicos.

Para quienes buscan conectar aún más con la naturaleza, se puede visitar el Observatorio de Aves, disfrutar las plazoletas o simplemente relajarte mientras se contempla el río desde el muelle, el mirador o el faro. Para quienes tienen mascotas, pueden visitar el canil con estaciones de ejercicios ubicado en Av. San Martín y el río.

Durante los fines de semana la circulación vehicular se encuentra restringida sentido a Provincia y solo se está habilitada sentido a Capital.

Para llegar al Paseo de la Costa, hay diversas opciones de transporte: se puede ir en auto, moto, bicicleta, caminando o usar el transporte público, ya sea el tren o el colectivo.

 

(*) Fuente: María Laura Ruberto. Canal 26